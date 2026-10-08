El compromiso de ING contra el problema de vivienda: "Una de cada dos hipotecas que concedemos es a jóvenes"

La vivienda ocupa un lugar central en la conversación sobre las dificultades económicas de los jóvenes. En una entrevista con Rafa Latorre en Más de Uno, Alfonso Tolcheff situó el problema de la entrada como uno de los principales obstáculos para quienes quieren comprar una vivienda y explicó las medidas con las que ING busca facilitar ese acceso.

Una de cada dos hipotecas de ING es para jóvenes

Tolcheff explicó que los bancos quieren que sus clientes los vean como una ayuda para solucionar sus problemas y situó la vivienda como uno de los ámbitos en los que ING desarrolla esa función.

"Una de cada dos hipotecas que concedemos es a jóvenes", afirmó. El banco dispone de una hipoteca joven que financia hasta el 95% del valor de compra y cuenta además con un programa de primera vivienda de la Comunidad de Madrid que permite financiar hasta el 100% del valor de la vivienda para los jóvenes.

La financiación se convierte así en una de las vías que ING utiliza para abordar una de las principales dificultades que encuentran los jóvenes cuando quieren acceder a una vivienda.

La entrada, la principal barrera para comprar una vivienda

La conversación puso el foco en una cuestión concreta: la dificultad para reunir el dinero necesario antes de acceder a una hipoteca. Tolcheff coincidió en que la entrada representa uno de los grandes obstáculos para los jóvenes.

“Lo complicado es tener esa entrada. Y esa es la principal barrera a la que se enfrentan los jóvenes a la hora de comprar una vivienda”, señaló.

ING busca reducir esa dificultad mediante una financiación que llega al 95% del valor de compra en su hipoteca joven. Además, el programa de primera vivienda de la Comunidad de Madrid permite alcanzar el 100% del valor de la vivienda para los jóvenes.

“Nosotros queremos ayudarles con ese 95%, incluso con el 100% con el programa de primera vivienda de la Comunidad Madrid”, explicó Tolcheff.

Alfonso Tolcheff durante la entrevista con Rafa Latorre | ondacero.es

ING combina tecnología y atención personal

La apuesta por la vivienda se integra en una estrategia más amplia de atención al cliente. Tolcheff explicó que la nueva oficina de Colón representa el modelo de banco que quiere desarrollar ING, con tecnología y atención presencial.

“Este espacio representa en lo que queremos convertirnos en el banco para todo y para todos”, aseguró.

El consejero delegado recordó que ING comenzó como un banco telefónico sin oficinas y después apostó por el modelo digital. Ahora, la entidad incorpora también el contacto personal para determinadas necesidades de los clientes.

La oficina permite abordar cuestiones como las hipotecas, los seguros o la planificación financiera para la jubilación. Tolcheff destacó que existen situaciones en las que hablar directamente con una persona resulta fundamental.

ING reclama más inversión para fortalecer la economía

La entrevista también abordó el ahorro y la inversión. Tolcheff consideró que España y Europa tienen una oportunidad para aumentar la inversión y recordó la diferencia que se produjo durante las últimas dos décadas entre los hogares estadounidenses y europeos.

“Hace 20 años un hogar medio americano y un hogar medio europeo eran igual de ricos. 20 años después, un hogar medio americano es mucho más rico que un hogar medio europeo. Y es porque el hogar medio americano invierte mucho más que el hogar medio europeo”, explicó.

Tolcheff defendió que el ahorro debe canalizarse hacia la inversión para evitar la pérdida de poder adquisitivo y para financiar infraestructuras, nuevas tecnologías, innovación y defensa.

España tiene una oportunidad de crecimiento

Tolcheff también analizó la situación económica española y destacó la posición que ocupa el país dentro de Europa. A su juicio, España dispone de elementos que puede aprovechar para transformar el crecimiento actual en crecimiento a largo plazo.

“En España estamos en una posición privilegiada. Lo tenemos todo. Somos el país que más crece dentro de Europa y tenemos el talento, tenemos la cultura, tenemos el sol, tenemos la gastronomía, tenemos muchísimas cosas que podemos capitalizar como país”, señaló.

El directivo destacó que el reto pasa por mejorar la productividad y aumentar la inversión para modernizar la economía. La vivienda para los jóvenes, la inversión y el crecimiento económico forman así parte de la visión que Tolcheff expuso sobre los retos de España.