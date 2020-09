Tenemos menos sexo del que queremos

En Más de uno hablamos con Edu Galán de sexo , ¿qué sabemos de él? Pero para profundizar más en el tema conectamos con el psicólogo José Errasti.

Después de que el papa Francisco aclarase que el sexo no es pecado porque "el placer viene directamente de Dios, no es ni católico ni cristiano ni nada, es simplemente divino" y subrayase que "el placer de comer, así como el placer sexual, vienen de Dios", en Más de uno hablamos con Edu Galán y con el psicólogo José Errasti.

Errasti recuerda que según Sigmund Freud, todo derivada del deseo del incesto reprimido y nos habla de los orígenes del sexo. Y Edu Galán nos cuenta cuáles son las mejores canciones para mantener relaciones sexuales.

Un estudio refleja que el 66,5% de los españoles sólo practican sexo una o menos de una vez a la semana. Una frecuencia que ellos mismos consideran insuficiente o excesivamente baja, ya que el 77% afirma que le gustaría practicar sexo al menos una vez cada dos o tres días.

Por ello, preguntan a los oyentes ¿qué necesitan ellos para tener sexo? ¿Cuándo tuvieron su primera relación sexual? ¿Hablan con su familia de sexo? ¿Cuál fue la época de su vida que recuerda con más fogosidad?