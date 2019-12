Fernando Ónega: "Estamos ante el triunfo del disimulo político de Sánchez"

Le pides al presidente en funciones nada menos que confiese la verdad de sus pasos. Eso no puede ser y además es imposible.

Y no lo digo porque el señor presidente en funciones acostumbre a mentir o disimular sus decisiones, sino por otros motivos; porque tiene muy complicado explicar por qué pasa de no coger las llamadas de Torra a llamarlo él; porque la consulta a presidentes de comunidades autónomas no es precisa para una investidura ni nunca se hizo; y porque reconocer que lo exige Esquerra sería reconocer la primera cesión en las negociaciones.

¿Y por qué Esquerra planteó esa exigencia? Porque no quiere quedar ante su electorado como el único partido que lleva al poder a quienes viene llamando carceleros, represores y coautores del 155. Yo creo que lo que Sánchez tiene en este capítulo un mérito extraordinario: ha tenido que echarle mucha imaginación para cumplir con Esquerra y no quedar como un débil que empieza cediendo.

Y por eso montó la ronda con los presidentes. Como dijo Pilar Rahola, estaría dispuesto a hablar con el presidente de Melilla para disimular. Y Torra le dio algo de épica al reclamar ser el primero, como corresponde a un buen supremacista. Estamos ante el triunfo del disimulo político, que Sánchez transforma en el arte de la discreción para no descubrir ninguna clave. Estamos ante el arte de la simulación, que es la gran virtud de los políticos. Estamos ante una gran representación teatral.