Fernando Ónega: "Sí, presidente, el futuro es la vacunación, pero el presente es cortar los contagios y defender la seguridad"

Fácil no va a resultar. Visto que el presidente ya no tiene en su agenda nada que se parezca al estado de alarma porque lo considera del pasado, no dará facilidades para que alguien lo derrote con la evidencia de que los contagios y los muertos son algo del presente. Visto, además, que las encuestas empiezan a mimar al PP y a ponerlo por delante del PSOE en intención de voto, no querrá regalarle de la victoria de formar una mayoría para combatir la pandemia, por ocasional que sea.

Quiero decir que La Moncloa utilizará todos sus poderes para impedir que partidos que ahora le apoyan se vayan con Pablo Casado y dejen a Sánchez en la soledad de su inhibición. Y hay una dificultad añadida: el promotor Baldoví tiene incluso problemas para citar al PP por su nombre. Dicho eso, querido Óscar, qué bonito y sugestivo sería.

Sería hermoso ver que una cuestión de salud, que ayer todavía provocó más de doscientas muertes, consigue que se entiendan partidos que nunca se entendieron. Sería interesante comprobar que en la lucha contra la pandemia triunfa quien propone la seguridad jurídica frente a quien tiene una estrategia que nadie consigue entender. Sería importante lección comprobar que en la clase política todavía queda capacidad de reacción frente al enrocamiento del gobernante. Y estaría muy bien decirle a Pedro Sánchez: sí, presidente, el futuro es la vacunación, cómo no va a serlo. Pero el presente es cortar los contagios y defender la seguridad.