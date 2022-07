Fernando Ónega: "La templanza de la princesa, el uso de idiomas con toda naturalidad, son un lujo para esta sociedad"

Un lujo, director. El discurso, la templanza de la princesa, el uso de idiomas con toda naturalidad, son un lujo para esta sociedad que atraviesa momentos de tanta confusión. Se me podrá decir: un discurso no significa nada en la expresión del talento de una joven de 16 años, esté llamada o no esté llamada a ser la reina de España.

Y es cierto: un discurso tiene inspiradores, escritores y correctores. Pero también lo es que quien lo pronuncia aporta sus ideas y asume su contenido. Y en el contenido de ese mensaje hubo todo lo que se puede esperar de quien está llamada a asumir la Corona de España: preocupación por las crisis a las que se enfrenta su generación, comenzando por la guerra de Ucrania y sus efectos, y la llamada a los jóvenes para que sean protagonistas de la transformación educativa, cultural y económica.

Más allá de las palabras, los gestos. He aquí una Familia Real que está en Cataluña cuando tiene que estar, cualquiera que sea el ambiente social que vayan a encontrar. He aquí una heredera que aprende los idiomas de este país y, al tiempo que formaliza su formación académica, trata de conocer la realidad del Reino. Y he aquí una muestra de cómo se inculca, cómo se enseña y cómo se aprende el nada fácil ni siempre bien definido oficio de rey.

No pido el aplauso a quien no quiere aplaudir. Pero sí creo que la palabra cortesía, incluso la palabra comprensión, conectan muy bien con el talante catalán.