Ónega: "Contra especulaciones peligrosas sobre la ausencia del Rey en el acto del CGPJ en Barcelona, solo cabe la información"

Me cuesta mucho hacer una interpretación. Lo único que puedo decir ante la ausencia de información fiable es que en la relación Justicia-Corona hay dos días al año de especial vínculo: la apertura del Año Judicial y la entrega de despachos a los nuevos jueces. Ni Juan Carlos I ni Felipe VI faltaron nunca a esos dos actos. Segundo, que las acciones y discursos del monarca son refrendados por el gobierno. Tercero, que la presencia del rey en Barcelona fue confirmada por la Casa Real y declinada después. Eso de que nunca se confirmó o que el gobierno no tiene nada que decir es una discreción que no llamaré cobarde, pero sí oscurantista.

La decisión de no acudir puede deberse a tres motivos: exigencia del independentismo, coincidencia con la sentencia de inhabilitación de Torra, que provocará conflictos en la calle, y veto del gobierno, que significa reducir el protagonismo del monarca. Esto último prefiero no creerlo. Digo más: no puede ser, por mucho que una parte del Ejecutivo quiera avanzar hacia la República. Respecto a la inhabilitación, poco Estado tenemos si es incapaz de hacer una agenda donde ambos hechos no coincidan y si es incapaz de garantizar la seguridad del jefe de ese Estado. Y si hubo exigencia del independentismo y se cedió, no es posible tanta debilidad. Como algo de eso tuvo que haber ocurrido, tenemos derecho a reclamar claridad. Aunque sea inventada. Contra especulaciones peligrosas, quizá sediciosas, solo cabe la información.