El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Martínez Mus, del PP valenciano, no quiere allí elecciones,

En cuanto al Gobierno, dejan que desear las coordinaciones.

Quién se coordinó con quién es clave en lo del fiscal general;

Dijo Ribón: si la abogacía del Estado cuestiona a la UCO, mal;

Él ve en García Ortiz indicios claros de criminalidad,

Porque no protegió el básico derecho de confidencialidad.

La base contra el riesgo de la neumonía es la prevención,

Que pasa, como aclaró Ángel Gil, por la vacunación.

No hay vacuna contra la vejez, que no es manca,

Lo hablaste con David Trueba y Amaia Salamanca,

Incomodidad de mostrar cuerpos maduros, no es cosa fea;

A mí, con la edad que tengo, me sugirió alguna idea.

Qué buena idea la de Javier Cámara, que me puso a salvo,

Porque en Yakarta canta, y resulta que va y es calvo.