Ángel Gil, catedrático de medicina, alerta del riesgo de la neumonía: "La prevención es fundamental y pasa por la vacunación"

Con motivo del Día Mundial de la Neumonía, Carlos Alsina ha conversado, de la mano de Pfizer, con Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, para analizar la incidencia actual de las enfermedades respiratorias y las claves para su prevención.

El doctor Gil ha recordado que, con la llegada del frío, aumentan los casos de infecciones respiratorias, especialmente de gripe, que en muchas ocasiones puede derivar en una neumonía. Sobre esta última, ha afirmado "Es una enfermedad con dos picos de incidencia claros: en los niños pequeños —aunque cada vez menos gracias a las vacunas— y en los mayores de 65 años, donde sigue siendo una amenaza importante", ha explicado.

La situación del COVID

Sobre la situación del COVID-19, Gil ha señalado que ya no puede considerarse una enfermedad estacional. "Este año hemos tenido un pico importante en primavera y verano, especialmente entre las personas mayores de 70 años, por lo que el Ministerio de Sanidad continúa con la campaña de vacunación", ha indicado. Además, ha subrayado que a partir de esa edad casi todos los pacientes presentan alguna enfermedad crónica, lo que incrementa su vulnerabilidad.

A partir de los 70 años casi todos los pacientes presentan alguna enfermedad crónica

Diferencia entre catarro y gripe

Durante la conversación, Gil ha explicado la diferencia entre un resfriado común y la gripe: "Los catarros están provocados por rinovirus, que afectan solo a las vías respiratorias altas. En cambio, la gripe afecta a las vías inferiores, es una enfermedad sistémica y grave que puede complicarse y provocar hospitalización". Según sus datos, la tasa de letalidad de la gripe hospitalizada es del 10%, mientras que la de la neumonía alcanza el 15%.

Por último, ha insistido en la prevención como herramienta fundamental, mediante la vacunación no solo de los grupos de riesgo, sino también de las personas que conviven con ellos. En el caso de la neumonía, ha recordado que la vacunación es especialmente importante en los dos primeros años de vida y en los adultos mayores. El catedrático ha insistido también en que las personas jóvenes con patologías previas deben vacunarse y no pensar que la neumonía solo afecta a los mayores.

Como medida complementaria, recomienda seguir utilizando la mascarilla ante síntomas respiratorios para reducir la transmisión de este tipo de virus, especialmente para las personas en contacto con pacientes de riesgo.