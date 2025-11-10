Javier Cámara presenta Yakarta: "Hemos hecho una serie con el placer de saber que hay muchas cosas que no se cuentan"

Una serie que se puede ver en Movistar + creada por Diego San José, llamada Yakarta, que también es la capital de Indonesia. Así se llama la serie porque el personaje de Cámara, un entrenador de bádminton, quiere llevar a una de las niñas allí para que se convierta en una estrella

Cámara ha destacado el trasfondo del entrenador, que se va desvelando con el avance de la serie, "es un hombre sombrío, que se contradice y al que no dejaríamos los niños cerca". "Hemos hecho una serie con el placer de saber que hay muchas cosas que no se cuentan", ha afirmado el actor.

La pareja de actuación de Javier Cámara es Carla Quílez, de 17 años, que en palabras de Begoña Gómez está "soberbia" en su actuación. Sin embargo, el actor ha afirmado que no habrá continuación de los seis capítulos que componen la miniserie, por mucho que triunfe.

El actor desvela sus dotes de canto en la serie, en la que llega a tener hasta ocho pájaros, pese a que en la realidad no le agradan demasiado. En el programa también se ha comentado sobre el peinado del papel en la peli, en la que Javier se dejó crecer el escaso pelo que le quedaba, algunos miembros del equipo de grabación de la película lo confundieron con una peluca mal colocada. ¿Hay algo más insultante que tengas diez pelos y te digan que llevas peluca? Se ha preguntado el actor

Cámara se ha mostrado "muy contento" con el nuevo formato de la entrevista, en otras ocasiones había venido solo a tener una entrevista con Alsina pero le ha agradado estar acompañado del grupo de cómicos.