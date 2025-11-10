David Trueba y Amaia Salamanca reflexionan a través de 'Siempre es invierno' sobre el edadismo con las mujeres en la cine

David Trueba y Amaia Salamanca han visitado este martes los estudios de Más de uno con Carlos Alsina para presentar la película 'Siempre es invierno', adaptación cinematográfica de la novela 'Blitz' que el propio Trueba publicó hace una década. El cineasta ha contado cómo fue el proceso de trasladar su propio texto a la gran pantalla, mientras que Salamanca ha compartido su experiencia interpretando a Marta, uno de los personajes principales.

Trueba ha explicado que, al convertir su novela en guion, lo más importante fue rescatar la esencia de la historia sin quedar preso del texto original. "Empiezas pensando en lo que te quedó del libro, en su recuerdo y trabajas desde él", ha afirmado. El director también ha relatado la anécdota de una lectora que le preguntó por el cambio de una frase entre el libro y la película, un detalle que —dice— surgió de forma natural por las necesidades del diálogo en inglés.

En esta versión cinematográfica, Trueba ha reconocido sentirse más próximo al personaje femenino que cuando escribió la novela: "Ahora estoy mucho más cerca de la mujer de sesenta años, y eso me ha ayudado a construir su mirada con más equilibrio respecto al protagonista masculino".

El edadismo en el cine

El director y la actriz también reflexionaron sobre el edadismo en el cine y la incomodidad que aún genera mostrar cuerpos maduros en pantalla. "La gente se sorprende cuando ve una mujer mayor en una escena íntima. Hemos arrinconado nuestra propia evolución física", ha señalado Amaia. Trueba añadió que "en el cine, el edadismo con las mujeres es brutal", y recordó cómo las actrices suelen ser encasilladas en papeles más adultos que su edad real.

Una complicidad artística y personal

Amaia Salamanca destacó el trabajo con Trueba y con David Verdaguer, protagonista masculino del filme: "Trabajar con David es maravilloso. Siempre tiene algo interesante que contar y lo hace con respeto y cercanía". La actriz aseguró sentirse afortunada de haber formado parte de un proyecto que le ha permitido interpretar un papel más joven de lo habitual en su carrera.

Ambos reflexionaron sobre la inestabilidad de la profesión y el esfuerzo que supone levantar cada proyecto: "Siempre pienso que puede ser mi última película. Hay que disfrutarla como si fuera tu testamento fílmico".

Durante la charla, Alsina recordó además que el cineasta acaba de publicar 'Mi 69', un libro ambientado en el año de su nacimiento, y leyó un elogioso texto de la periodista Rosa Belmonte sobre su trayectoria. "No me las doy de intelectual, pero me alegra que haya quien me cite tanto como a Oscar Wilde", bromeó Trueba. Siempre es invierno ya está disponible en los cines.