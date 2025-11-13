Entrevista en Más de uno

El decano del Colegio de Abogados incluirá en su dictamen final estas dos novedades reveladas en el juicio al fiscal general

Eugenio Ribón ha conversado con Carlos Alsina antes de exponer las conclusiones finales del procedimiento contra García Ortiz del que forma parte como acusación.

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid: "Si se quisiera desmentir una información, no era preciso revelar los correos del novio de Ayuso"

Alsina señala la anomalía del juicio al fiscal general: "Ver a la Abogacía del Estado cuestionando el trabajo de la UCO"

Las preguntas de Rubén Amón que atizan al fiscal general del Estado: "¿No se comportó como una marioneta de Sánchez?"

Samuel Portillo

Madrid |

Carlos Alsina ha conversado este jueves con Eugenio Ribón, decano del Colegio de Abogados de Madrid, que ejerce como acusación particular en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, antes de que se presenten los escritos de conclusiones finales en la mañana de este jueves. Ribón ha adelantado que su documento incluirá dos novedades derivadas de las declaraciones practicadas durante el procedimiento.

Según ha explicado, la declaración del fiscal general ha reforzado la convicción que ya mantenían: "la existencia de indicios claros de criminalidad" en la actuación de García Ortiz. Además, ha revelado dos datos nuevos que considera relevantes.

En primer lugar, que el borrador de la nota de prensa fue dictado por Álvaro García Ortiz a su colaboradora Mar Edo, quien lo redactó y posteriormente lo remitió a María Pilar Rodríguez Fernández.

La clave: un artículo de El País

La segunda novedad, más desapercibida hasta ahora, se refiere a un artículo publicado por El País a las 7:14 de la mañana del mismo día en que se redactó la nota de prensa. En ese texto aparecían fragmentos literales de los pasajes de la resolución de la Audiencia Provincial que se difundió oficialmente tres horas más tarde. "De esto puede inferirse, ha señalado Ribón, que El País tenía previamente la información que contenía la nota de prensa de la Fiscalía". "Es un hecho muy interesante que valorará la sala", ha añadido.

Alsina le ha recordado que el Tribunal Supremo ya dictaminó que la nota de prensa no podía suponer una revelación de secretos, dado que el contenido de los correos electrónicos ya había sido publicado por los medios de comunicación. En respuesta, Ribón ha apelado al papel esencial de la Fiscalía: ser el centinela, garante y primer defensor de los derechos de la ciudadanía, entre los cuales destaca el derecho de defensa.

"Para ejercerlo libremente —ha dicho— es imprescindible la confidencialidad. Sin ese secreto, el ejercicio no es libre; sin abogados libres no hay jueces independientes, y sin jueces independientes no hay justicia imparcial".

En su opinión, aunque el contenido del correo del abogado ya hubiera aparecido en los medios, "no es necesario entrecomillar ningún literal para desmentir una acusación", ya que ese entrecomillado "supone la fractura del secreto profesional".

Supone la fractura del secreto profesional

Alsina también le ha preguntado por la justificación de García Ortiz, quien defendió haber incluido fragmentos literales porque "sin ellos la nota se quedaba coja". Ribón ha sido tajante: "Ese argumento no tiene solvencia ninguna". Para el decano, una nota de prensa no es el medio adecuado para este tipo de aclaraciones, y menos aún cuando contiene contenido textual de un ámbito totalmente reservado.

Finalmente, Ribón ha rechazado cualquier tipo de animadversión personal hacia García Ortiz: "Habría hecho lo mismo con Perico de los Palotes", ha asegurado. "Lo que defiende el Colegio de Abogados de Madrid es el derecho de defensa, que es lo mismo que defender las libertades y garantías públicas de la ciudadanía".

