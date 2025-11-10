El vicepresidente de la Comunidad Valenciana confía en cerrar un acuerdo con Vox: "Un proceso electoral no aportaría nada"

El nuevo vicepresidente de la Comunidad Valenciana y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha conversado en Más de uno con Carlos Alsina desde los estudios de Onda Cero Valencia. Durante la entrevista, el nuevo miembro del Consell ha abordado su reciente nombramiento, la situación política tras la dimisión de Carlos Mazón y los retos inmediatos del Ejecutivo valenciano.

Martínez Mus ha aclarado que su llegada al cargo en sustitución del teniente general Gran Pampols "era un relevo previsto desde hace tiempo", y ha asegurado que la fecha del cese "ya estaba cerrada". Ha insistido en que "no es momento de convocar elecciones", ya que las encuestas reflejan resultados muy similares a los actuales y un proceso electoral "solo paralizaría durante unos meses la reconstrucción de la Comunidad".

No es momento de convocar elecciones

Respecto al papel de Vox, su socio necesario, en el Gobierno valenciano, ha asegurado que "la relación ha sido buena, cada uno con sus principios, pero buscando sinergias". En materia de inmigración, ha defendido que "la inmigración en sí es buena" y que "también en ese ámbito se pueden alcanzar acuerdos razonables".

Sobre su relación con el presidente dimitido, se ha reconocido como mazonista, puesto que fue Carlos Mazón fue quien le dio sus primeras responsabilidades dentro del Ejecutivo. Ha afirmado que nunca le aconsejó dimitir, aunque "humanamente entiende" la decisión del ya expresident, pero subraya que "no ha cambiado nada la situación de las familias afectadas por la DANA".

Preguntado por la citación judicial de Juanfran Pérez Llorca en el marco de la investigación de la DANA de, Martínez Mus ha manifestado su "máximo respeto al procedimiento" y ha asegurado que "no tiene por qué afectar" a su nombramiento. También ha explicado que el Consell "ha contactado de manera informal con todas las asociaciones de víctimas" y que "seguirán a su disposición", estas siguen exigiendo la dimisión del Ejecutivo valenciano en bloque.

En relación con el ex presidente Francisco Camps, ha afirmado que no le echa de menos, pero sí ha mostrado "respeto por el buen president que fue" y ha defendido su derecho "como afiliado a presentarse a los procesos internos del Partido Popular".

Falta de coordinación con el Gobierno central

Martínez Mus también se ha referido al trabajo de Gran Pampols al frente del plan de reconstrucción, al que ha calificado de "un buen ejercicio de planificación con el Plan Endavant", cuyo objetivo es “completar un 60% de las actuaciones antes de final de año". No obstante, ha señalado que "parte de esas iniciativas escapan a las competencias de la Generalitat" y que "no se ha conseguido avanzar con la Confederación Hidrográfica" en algunas obras.

El vicepresidente ha reconocido ciertos "problemas de coordinación" con la Administración central, aunque ha destacado la buena relación inicial con Óscar Puente, ministro de Transportes. En cambio, ha señalado que la cooperación con las ministras de Transición Ecológica, Teresa Ribera y Sara Aagesen, "se ha mantenido estable y productiva".