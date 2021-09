La España que madruga 16/09/2021

Tras las siete preguntas y media de Rubén Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de la prensa nacional. Hoy, hay unanimidad en los periódicos de ámbito nacional: todos consideran que el tema del día es la mesa de diálogo. El titular con el que abre El Mundo dice: "Aragonès exige a Sánchez avances en citas discretas" y "Aragonès advierte de que la solución la votarán sólo los catalanes". La Razón: "Sánchez y Aragonès, una negociación indefinida y hermética", La Vanguardia: "Sánchez y Aragonès acuerdan dialogar sin someterse a plazos" y El Confidencial: "Sánchez y Aragonès pactan darse una tregua y atan el destino de sus gobiernos". Además, los diarios destacan en sus portadas la noticia de que la Audiencia no ha tumbado el cese del coronel De los Cobos. También es noticia las pérdidas de las eléctricas, algo que los periódicos han bautizado como "el hachazo del Gobierno".

La prensa internacional, con Marta García Aller

Marta García Aller se quita el sombrero ante Boris Johnson, por la rapidez que ha reaccionado a las críticas que le hicieron ayer en esta sección, tanto que ha remodelado de urgencia su Gobierno. El Guardian habla de una ‘despiadada reorganización’ y el Times dice que Johnson empuña el hacha para reenfocar su liderazgo. Ha cambiado los ministros de Exteriores, Educación, Justicia y Vivienda a ver si así remonta en las encuestas para dejar atrás la mala imagen de la gestión de la pandemia. Además, se quita el sombrero ante la tuitera que ha denunciado la falta de diversidad entre escritores y editores en una de las revistas más aclamadas de la izquierda norteamericana, The New Yorker. En los últimos 15 años, menos del 0.01% de las piezas fueron editadas por un editor negro. Y había más mujeres publicando perfiles en la revista entre 1925 y 1935 que entre 1990 y 2000. Y en los últimos 30 años, desde 1990 hasta 2020, prácticamente todas las críticas de cine, artes y música clásica fueron publicadas por un hombre blanco. No siempre el mismo, se entiende. Lo curioso es que la persona que ha recopilado los datos para denunciar este ‘racismo pasivo’, así lo llama, es Erin Overbey, precisamente una editora del New Yorker.

Por el contrario, corre a gorrazos a todos aquellos que miraron para otro lado cuando el ex médico del equipo olímpico estadounidense abusaba de más de 300 de niñas y jóvenes durante dos décadas. El abusador sexual Larry Nassar sumó 70 víctimas más entre que en 2015 el FBI conoció las primeras denuncias hasta que actuó un año después. También, a Mohamed bin Zayed, príncipe heredero emiratí. Bin Zayed, además de amigo y anfitrión del rey Juan Carlos en Abu Dabi, es el jeque que manda en Emiratos. Y por ser el que manda supongo que será él a quien habría que pedir responsabilidades por los retrocesos en derechos humanos en su país, donde según un informe de la UE que se vota hoy, ha intensificado su represión. Cuenta Ignacio Cembrero en El Confidencial que esta resolución de la Eurocámara pedirá a las empresas que retiren su patrocinio de la Exposición Universal de Dubai y pide a los europeos que no asistan, dada la constante violación de derechos humanos.

La prensa económica, con el profesor Rodríguez Braun

Carlos Rodríguez Braun repasa las principales noticias económicas. En Expansión titulan: "El caos eléctrico amenaza las renovables: la reforma del Gobierno coloca muchos proyectos eólicos y solares en situación de quiebra" y en un editorial dice: "Vuelve la incertidumbre, el peor fantasma del sector energético. La nueva reforma energética que ha acometido el Gobierno es posiblemente la peor reforma que se ha hecho en el sector en décadas". Cinco Días publica: "Buffett refuerza su plan inmobiliario en España", "Vodafone presenta un ERE para 515 empleos, el cuarto desde 2013" y "HP trae a León el negocio de software de gran impresora que tenía en India". El Economista informa: "Varios grupos pujan por Planasa, el productor de fresas líder en España", y "Cinco fondos nacionales están entre los mixtos globales más rentables".

En la prensa económica internacional, el Financial Times sostiene que "Didi pierde el 30% de los usuarios diarios después de los ataques del Gobierno chino". El Wall Street Journal nos habla de Elon Musk y su carrera espacial, que sigue adelante. Un editorial sobre la inflación, que concluye que los votantes saben muy bien cuánto suben los precios aunque los políticos no lo sepan.

La viñeta económica de hoy

La actualidad deportiva, con Félix José Casillas

El Real Madrid lleva ganando siete partidos en Italia, anoche ganó 1-0 al Inter de Milán. En ese mismo campo, el Atlético de Madrid jugará el martes 28. Todavía hay tiempo para ver si el Atleti mejora porque lo de anoche contra el Oporto fue más simbólico que efectivo. Griezmann recibió pitos por parte de la grada cuando salió al campo del Wanda. Al presidente del Barça, Joan Laporta, se le ha torcido su presidencia desde el principio y sólo los resultados le podrán sacar de esa calma tensa. Echar al entrenador Koeman costaría 12 millones y éste pide tiempo para recuperar a los lesionados y para el crecimiento de los jóvenes. Esta tarde se enfrenta el Betis contra el Celtic de Glasgow a las 18:45h y a las 21:00h juega la Real Sociedad contra el PSV. La selección de fútbol femenina también busca la victoria para la fase de clasificación para el mundial contra las Islas Feroe.