La España que madruga 15/09/2021

Tras las siete preguntas y media de Rubén Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de la prensa nacional. Los periódicos recogen en primera plana la noticia que ha acaparado la mayoría de portadas. La Vanguardia dice en su portada: "La crisis entre los socios del Govern enturbia la mesa de diálogo". El País titula a cuatro columnas: "Aragonès excluye a Junts para salvar la mesa de diálogo". El Mundo: "Sánchez y Aragonès afianzan su pacto tras apartarse Puigdemont". La portada de ABC dice: "La pinza Aragonès-Sánchez dinamita la mesa y el Govern". La Razón anuncia en primicia la siguiente noticia: "Aragonès pedirá amnistía y autodeterminación".

La prensa internacional, con Marta García Aller

Marta García Aller se quita el sombrero ante Angela Merkel. Tras 16 años en el poder en Alemania, y pese a que hace meses anunció que se retiraría este año, es ahora la favorita para convertirse en presidenta de Europa. El problema no es solo que la canciller haya dicho que se retira de la política, sino que ese cargo no existe. Eso no quita para que en una encuesta entre 16.000 europeos de 12 países, Merkel arrase en la pregunta de por quién votarían los ciudadanos en unas hipotéticas elecciones a la presidencia de la UE si los únicos candidatos fueran ella y el francés Emmanuel Macron. Los países en los que la mayoría de Merkel es más clara son los Países Bajos, con un 58 % frente a un 6 % para Macron, y España, con un 57 % frente al 9 % para el francés. Incluso en Francia habría una mayoría para la canciller alemana como líder de la UE.

Por el contrario, corre a gorrazos a Boris Johnson, que ha tenido que retrasar los controles del Brexit hasta enero para evitar el desabastecimiento de alimentos en el Reino Unido. Mucho de los desbarajustes provocados por el Brexit que los políticos ocultaron a la opinión pública habían quedado hasta ahora ocultos tras lois desbarajustes de la pandemia. Ahora que la pandemia remite, va quedando claro el caos que supone el Brexit para los británicos. Desde escasez de mano de obra a escasez de alimentos. Hay alimentos, pero falta quien los recolecte y los distribuya y hasta van a faltar juguetes esta Navidad. También habría que correr a gorrazos a los gobiernos, así en general. Al menos según los jóvenes entre 16 y 25 años. Eso se deduce de una encuesta internacional en la que los jóvenes condenan la inacción de los gobiernos frente al cambio climático. El 77% de los menores de 25 años considera que el futuro es “aterrador” por la emergencia climática y el 56% que la humanidad “está condenada”.

También corre a corrazos al primer ministro de Haití, Claude Joseph, que ha reemplazado al fiscal que quería que lo acusaran del asesinato del presidente. El fiscal pidió al primer ministro que explicara por qué habló dos veces con un sospechoso clave del asesinato de Jovenel Moïse pocas horas después del asesinato. El primer ministro, sucesor del asesinado, sustituyó al fiscal. Los encargados de la investigación están recibiendo amenazas y presiones. Un juez haitiano asignado para supervisar la investigación renunció el mes pasado por razones personales, después de que uno de sus asistentes muriera en circunstancias poco claras.

La prensa económica, con el profesor Rodríguez Braun

Carlos Rodríguez Braun repasa los titulares económicos del día. En Expansión sobre el hachazo a las eléctricas: "supone un cambio regulatorio con efecto negativo en la seguridad jurídica". Cinco Días: "La inflación costará 28.000 millones a los ahorradores y 12.000 al Estado", "Telefónica se alía a NEC para impulsar la red móvil abierta de 5G.". El Economista publica: "Arcelor dejará su deuda a cero el próximo año por primera vez" y "Ryanair trató de frenar el rescate de Air Europa alegando que podría suplirla.".

En la prensa económica internacional, el Financial Times habla de la nueva pantalla tecnológica, Amazon, que apuesta por brindar también servicios de salud. El Wall Street Journal presta atención a la cuestión de la energía en Europa, dice que Biden está intentando copiar el modelo energético europeo". La columna LEX por último, se refiere a España y dice: "Lo que los políticos españoles están haciendo es finalmente desincentivar a que las empresas inviertan en energía verde".

La viñeta económica de hoy

La prensa deportiva, con Félix José Casillas

Anoche el Barcelona perdió 3-0 ante el Bayern de Múnich a lo que Piqué dijo: "Es lo que hay". Los sevillistas tampoco tuvieron la mejor puesta en escena, aunque salvaron un empate en casa contra el Salzburgo, una batalla judicial porque el árbitro bielorruso pitó tres penaltis en contra de los sevillistas. La agenda del martes europeo terminó con el empate en casa del Villareal contra el Atalanta.

En la mesa de partidos de este miércoles van a jugar el Real Madrid y el Atlético del Madrid, en los blancos la esperanza está puesta en Vinicius.