El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Como cada viernes, el profesor Rodríguez Braun hace en 'Más de uno' el repaso lírico con las entrevistas de la semana.

Carlos Rodríguez

Madrid |

Empezamos la semana con Dillon y mi Argentina como meta;

Allí marchó Blasco Ibáñez, contó Zúmer en La Veta Cultureta.

Contigo marchamos otra vez a Valencia, con mucha emoción:

Hasta el mismo Blasco estuvo con nosotros en Radioficción.

Estuvimos en el Auditorio Banda Primitiva de Paiporta,

Donde pasó de todo: la jornada se hizo de verdad corta.

Ni corto ni perezoso, te escapaste a visitar a Tina;

Oímos a David, Rubén, Francis, Vicent y Amparo, que atina,

Porque gracias a Más de Uno pudo el perro 'pulga' adoptar,

Mientras que Asunción recordó cómo todos acudían a ayudar.

Sin ayuda, Mompó denunció la pena instrumentalizada,

Más cómo su entrevista a Televisión Española fue manipulada.

No manipulan Plaza y Gómez los toros: los conocen como pocos.

Y Paz Padilla está encantada con su papel en Cuerpos loco

