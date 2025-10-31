El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Empezamos la semana con Dillon y mi Argentina como meta;
Allí marchó Blasco Ibáñez, contó Zúmer en La Veta Cultureta.
Contigo marchamos otra vez a Valencia, con mucha emoción:
Hasta el mismo Blasco estuvo con nosotros en Radioficción.
Estuvimos en el Auditorio Banda Primitiva de Paiporta,
Donde pasó de todo: la jornada se hizo de verdad corta.
Ni corto ni perezoso, te escapaste a visitar a Tina;
Oímos a David, Rubén, Francis, Vicent y Amparo, que atina,
Porque gracias a Más de Uno pudo el perro 'pulga' adoptar,
Mientras que Asunción recordó cómo todos acudían a ayudar.
Sin ayuda, Mompó denunció la pena instrumentalizada,
Más cómo su entrevista a Televisión Española fue manipulada.
No manipulan Plaza y Gómez los toros: los conocen como pocos.
Y Paz Padilla está encantada con su papel en Cuerpos loco