De Palma va a salir un barco repleto de estudiantes desconfinados que nunca habían tenido tantas ganas de volver a ver a sus padres. Son 230 los jóvenes que han pasado estos últimos días encerrados en un hotel y a los que el gobierno balear ha animado, con poco éxito, a aguantar allí los días que aún les quedan de cuarentena. En caso de que prefieran irse, y dado que la juez Martín ha dicho que no se les puede retener, les está esperando en el puerto un barco para llevarlos a Valencia. Barco burbuja, según la consejera de Sanidad.

Operación Retorno para los estudiantes de Mallorca

Esto es lo que va a suceder en los próximos minutos: embarcarán en grupo, cruzarán hasta la Península en grupo y, una vez en Valencia, quedarán a cargo de los gobiernos autonómicos de sus lugares de residencia. Operación Retorno para los estudiantes que se fueron tan felices a celebrar el fin de curso a Mallorca y se encontraron con las medidas excepcionales que decretó Francina Armengol en el intento de controlar, ya tarde, el famoso mega brote. En todo el país se cuentan ya casi 2.000 contagios con origen en Mallorca. Hay 6.000 personas en cuarenta en doce comunidades autónomas.

El gobierno autonómico defiende la decisión que tomó de confinar en sus hoteles a los estudiantes que pudieran haber tenido contacto con algún contagiado. O, en realidad, que hubieran ido a los conciertos y las fiestas donde se detectaron contagios. Pero chocó con algunos padres y con la fiscalía, que no vieron justificado confinar a jóvenes que han dado negativo en las pruebas o que no consta que hayan estado en contacto con positivos. Ésta es la diferencia que hizo ayer la juez: positivos y contactos confirmados, es correcto aislarles; negativos o personas sin prueba, hay que dejarlos ir.

El vicepresidente de Baleares, que también es juez, Yllanes, discrepa. Se le fue el calendario: marzo de 2020. Sostiene el gobierno balear que al dejar ir a jóvenes que no se han hecho prueba o que podrían dar positivo en los próximos días se hace imposible controlar efectivamente el brote.

Hay gobiernos autonómicos que alteran ya el calendario de vacunación para dar prioridad al grupo de entre 15 y 30 años: es ahí donde la incidencia acumulada crece a mayor ritmo. Y es ahí donde el verano y las actividades sociales más preocupan. Baleares, por su parte, cruza los dedos para que el Reino Unido no revise de nuevo su semáforo de destinos poco aconsejables y meta de nuevo ahí a Baleares enterrando la esperanza de que aún pudiera salvarse la campaña turística del verano.

"Pedro Sánchez afirmó que un referéndum de autodeterminación no cabe en la Constitución"

No fue, la de ayer, la primera vez que Pedro Sánchez afirmó que un referéndum de autodeterminación no cabe en la Constitución que tenemos. No fue la primera vez que explicó que la única vía legal para que la autodeterminación fuera factible es hacer una Constitución nueva y someterla a la aprobación de todos los españoles en referéndum. Pero, por alguna razón, Sánchez quiso proclamar ayer, con vehemencia, que su partido nunca apoyará una reforma constitucional que vaya en ese sentido. El presidente habla en nombre del PSOE, no del Gobierno. Porque el Gobierno es también Podemos y Podemos sí está por la autodeterminación. Incluso sin reformar la Constitución.

Pedro Sánchez habla en nombre del PSOE, no del Gobierno. Porque el Gobierno es también Podemos y ellos sí están por la autodeterminación

Algo llevó a Pedro Sánchez a expresarse ayer no tanto en estos términos como en este tono. Y es posible que el motivo fuera el discurso que se marcó Pere Aragonés, la nueva esperanza blanca de la Moncloa, al salir de palacio el martes. Ya contamos ayer que el discurso que hizo en Blanquerna podía haberlo suscrito Joaquim Torra. Porque fue el mismo discurso de antes de los indultos y de antes de las elecciones catalanas de febrero. O sea, el de siempre.

En la Moncloa, aunque sigan predicando en público que es natural que Aragonés diga estas cosas porque tiene que agradar a su parroquia y todo eso, seguramente esperaban que, a estas alturas, hubiera puesto algo de su parte para facilitarle la vida, y el discurso, a Pedro Sánchez. Si todo lo que va a hacer Aragonés es dirigirse cada día a su parroquia poco cambio de clima va a producirse.

Nunca esperó el Gobierno que los agraciados con el indulto se mostraran agradecidos en público. Siempre contó el Gobierno con que Esquerra Republicana, en el pique perpetuo que mantiene con los puigdemones, se apuntara los indultos como un logro, mérito suyo. Pero seguramente tampoco esperaba el Gobierno que, en ese afán ombliguista por colgarse medallas, Esquerra acabara tratando al presidente como si fuera un pelele sometido a la voluntad de Junqueras, de Aragonés y de Gabriel Rufián. Y van dos. Miércoles de la semana pasada en el Congreso. Miércoles siguiente, o sea, ayer: "Señor presidente, usted ha dicho que nunca habrá un referéndum de autodeterminación. También dijo que nunca habría indultos, así que denos tiempo".

El Gobierno no esperaba que Esquerra acabara tratando al presidente como si fuera un pelele sometido a la voluntad de Junqueras, de Aragonés y de Rufián

Que la oposición te reproche tus bandazos y tu falta de palabra forma parte de la liturgia. Pero que lo haga también el socio predilecto a quien estás haciendo toda clase de guiños y concesiones, y con el coste que eso tiene para ti mismo, debe de sentar como una patada en salva sea la parte. Sobre todo cuando Sánchez ha construido su alegato en favor de los indultos sobre la convicción (o el auto de fe) de que va a servir para que el clima social y político cambie. La semana pasada le hizo una pregunta muy pertinente Sánchez a Rufián.

No hubo respuesta entonces pero la ha habido luego. Los planes de Esquerra y del nuevo president Aragonés son los mismos de siempre. Tanto criticar el inmovilismo, y es el bloque independentista el que siempre presume de no moverse.

Casado no sólo reescribe la historia, sino que la distorsiona

En el debate parlamentario Sánchez evocó la transición, en este empeño suyo por comparar lo de ahora a lo de entonces, y Casado sorprendió a la cámara con su resumen de lo que fue la Guerra Civil del 36. Está equiparando Casado la responsabilidad de quienes se sublevaron contra el gobierno constitucional del 36 y la de ese gobierno que, con todos los errores o negligencias en que pudiera incurrir, era el gobierno legítimo de un régimen democrático.

No es sólo que Casado reescriba la historia, es que la distorsiona. Había una Constitución en vigor en España, la del 31. Y un Poder Judicial al que denunciar los incumplimientos y los abusos. Y hubo una arremetida armada contra la Constitución, un golpe ---un delito de rebelión--- que, al fracasar en Madrid y Barcelona, derivó en una guerra de tres años.

Casado equipara la responsabilidad de quienes se sublevaron contra el Gobierno constitucional del 36 y la de ese gobierno legítimo

Claro que también llamó Casado al Estatuto de autonomía catalán de 1932 el estatuto de Esquerra. Otra distorsión. El Estatuto no era de Esquerra, aunque el president fuera Maciá. El Estatut aquel lo redactaron representantes de los ayuntamientos catalanes, constituidos como parlamento regional, y fue aprobado en referéndum por los ciudadanos de Cataluña antes de su tramitación parlamentaria. El Estatut lo modificó el Congreso de los Diputados, que reescribió buena parte de los artículos y eliminó otros. Y, al final, el Estatut fue del Parlamento Español, que fue quien lo aprobó definitivamente en la antevíspera de la diada de 1932.

"Ayuso colocó a Toni Cantó creando un puesto que nadie había considerado necesario"

En febrero le preguntaron a Toni Cantó, que acaba de abandonar su escaño valenciano, si acabaría en el PP. Nos contó que había hablado con su representante para que le buscara trabajo en lo suyo, el cine y la televisión.

Igual ha sido el representante el que le ha encontrado trabajo ¡en la administración autonómica madrileña! Lo colocó por fin Ayuso. En un puesto de nueva creación que hasta ayer mismo no consta que ni Ayuso ni nadie hubieran considerado necesario. La Oficina del Español. Que suena a delegación del periódico digital de Pedro J. pero es un organismo pagado con los impuestos de los madrileños que, según el gobierno que se lo ha inventado, promoverá Madrid como capital europea de la lengua española. Con permiso, se entiende, de Valladolid, Salamanca, San Millán de la Cogolla y el resto de la ciudades de nuestro país, tan capitales del español como Madrid.

Los méritos del ex militante de Ciudadanos y ex militante de UPyD para dirigir este nuevo organismo de funciones difusas ---más allá de que, en efecto, habla español--- no han sido revelados. Salvo que cuente en el currículum haber hecho campaña, con verdadero entusiasmo, por la gobernanta liberal que ahora ha creado, para él un empleo en el goloso sector público.