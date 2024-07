Monólogo de Alsina: "Plan Begoña: regenerar a los demás"

Como la ley todavía no obliga a los medios de comunicación a hacer suyos los títulos creativos que le gobierno le pone a sus cosas, permitirá el presidente que al plan éste que va a presentar hoy en el Congreso -¿cómo era, Plan de Acción Democrática, de Calidad Democrática, de Regeneración Democrática?- le llamemos para resumir Plan Begoña.

Sánchez presenta el Plan Begoña

Después de todo, y como le han reprochado sus socios parlamentarios -tan necesarios también para sacar adelante este plan, porque el gobierno carece de mayoría-, no ha sido hasta que no han proliferado informaciones sobre la actividad profesional de su esposa cuando el presidente se ha sentido obligado a atajar esta emergencia nacional que él llama ‘desinformación’ metiendo en el mismo saco noticias ciertas y bulos y a medios perfectamente acreditados y webs que cultivan la distorsión y el engaño en un ejercicio de desinformación gubernativa verdaderamente notable.

El presidente se ha sentido obligado a atajar esta emergencia nacional que él llama "desinformación" metiendo en el mismo saco noticias ciertas y bulos

No se le recuerda al presidente urgencia alguna por reformar la ley del derecho al honor y a la rectificación hasta que no fue su esposa quien ejerció la rectificación y no quedó satisfecha con el resultado. No se le recuerda preocupación alguna por la fuente de ingresos de publicaciones digitales hasta que no fue su esposa la protagonista de informaciones en medios, por cierto, a los que él mismo elogió en otro tiempo como modelo de periodismo independiente y crítico. No se le recuerda consternación alguna por el daño causado a personas que son imputadas en causas judiciales que ni siquiera llegan a juicio hasta que no fue su esposa la imputada por el juez Peinado.

Tienen razón sus socios y podrían dar fe de ello figuras del PSOE que han sufrido campañas sostenidas de imputaciones falsas a cargo de activistas y acosadores -le ha pasado a Óscar Puente, le pasó a José Luis Ábalos-: el presidente no se sintió obligado a garantizar la calidad de las webs y la fiscalización de sus ingresos mientras no fue Begoña Gómez la afectada.

Diferencias entre bulos e informaciones

De modo que sí, plan Begoña. Hoy tiene una oportunidad espléndida el presidente para explicar con ejemplos la diferencia entre un bulo y una noticia. Un bulo es que Begoña Gómez haya formado parte de una organización de tráfico de hachís. Una noticia es que Begoña Gómez ha utilizado dependencias del Palacio de la Moncloa para reuniones relativas a su actividad profesional, es decir, particular, es decir, con empresarios cuya financiación requería para su máster en la Complutense.

Un bulo es que Begoña Gómez sea un hombre. Una noticia es que Begoña Gómez firmó unas cartas de apoyo a la oferta de un empresario llamado Barrabés que están incluidas hoy en una causa judicial. Un bulo es que esta causa judicial sólo tenga recortes de prensa. Un bulo es que la UCO haya dicho que debería archivarse.

Nunca antes la esposa de un presidente de gobierno en España había sido objeto de una investigación judicial

Un bulo es que el juez Peinado sea el único que ve indicios para seguir investigando. Una noticia es que nunca antes la esposa de un presidente de gobierno en España había sido objeto de una investigación judicial. Una noticia es que los ministros socialistas del gobierno, el grupo socialista del Congreso y la Ejecutiva del Partido Socialista están actuando como abogados defensores y portavoces de la esposa del presidente del gobierno, involucrando en la tarea a los departamentos de comunicación y propaganda de esas tres entidades: gobierno, grupo parlamentario y partido.

No consta que se vaya a regular el plus de notoriedad con que la Moncloa premia a medios escogidos filtrándoles exclusivas u obsequiándoles con entrevistas periódicas al presidente

No consta que en el Plan Begoña se incluya cambiar la desinformación por la información y publicar cada día, por ejemplo, todas las actividades que haya realizado el presidente: con quién se ha visto, cuánto tiempo y para qué en el Palacio de la Moncloa. No consta que el Plan Begoña incluya la obligación del gobierno de tratar equitativamente a los medios de comunicación a la hora de repartir las entrevistas que conceden los ministros. Y las vicepresidentas. Y el presidente.

No consta que se vaya a regular el plus de notoriedad con que la Moncloa premia a medios escogidos filtrándoles exclusivas u obsequiándoles con entrevistas periódicas al presidente.

El anuncio fake que hizo Yolanda Díaz sobre la ley mordaza

Es sabido que cuando uno gobierna se empeña en regenerar a los demás. Hoy sabremos qué le gustaría al presidente que cambiara en la ley de publicidad institucional, la ley del derecho al honor, la ley de Seguridad Ciudadana o ley mordaza. Este anuncio fake que ayer hizo Yolanda Díaz.

Duró media mañana la desinformación. Salió la ministra portavoz a explicar que de derogación, nada. Modificación y poca.

La ley mordaza ha estado ya más tiempo en vigor con Sánchez que con Rajoy

Ay, la ley mordaza. Qué no dijo Sánchez sobre la ley mordaza cuando se aprobó en 2015, hizo bandera de su derogación, iba a ser de lo primerito que hiciera cuando gobernara. La ley mordaza ha estado ya más tiempo en vigor con Sánchez que con Rajoy, el doble, en concreto. Con Rajoy fueron tres, Sánchez ya lleva seis. Regenerando.

Sánchez y su compromiso con la descolonización de las instituciones

Es sabido que cuando uno gobierna cambia de idea sobre qué hay que regenerar. Se cumplen ahora diez años del primer plan de regeneración que presentó Sánchez, cien medidas, nada menos. Lo presentó cuando era Just Peter, sólo Pedro queriendo regenerar a Mariano.

Leo la crónica de El País de aquel día y es inevitable, entiéndame, sonreírse. ‘Sánchez defiende que hay que descolonizar las instituciones. Evitar que parezca que los partidos deciden quién está en el CGPJ, en el Constitucional, en el Banco de España y en los órganos reguladores. La idea de Sánchez se basa en la evidencia de que nunca como ahora los órganos e instituciones han tenido al frente a tantos ex militantes del partido que gobierna’. ¿Es o no es maravilloso?

Que hable el Sánchez de 2014 antes de que tome la palabra el Sánchez de ahora. ¿Qué entendía por regeneración entonces, presidente? Regenerar era, para usted, evitar que al gobernador del Banco de España se le eligiera por su ideología afín al gobierno de turno, ¿no?, así de firme era su compromiso con la descolonización.

No ha dejado un solo puesto sin cubrir por ex ministros y gente de su cuerda

Cielos, Just Peter. Si ahora está queriendo nombrar a su ministro Escrivá. Y dice que es tradición de otros países. Si no ha dejado un solo puesto sin cubrir por ex ministros y gente de su cuerda, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, Fiscalía General, Radio Televisión Española, empresas públicas de toda actividad y tamaño. Si hasta colonizó el Hipódromo de Madrid con Maritxa. Bueno, y el CIS.

Del aspirante que ilusionaba predicando la higiene democrática, al presidente ilusionista e invasivo que tenemos ahora

La regeneración democrática era poner al CIS a desinformar sobre las expectativas electorales de los partidos: en el barómetro siempre gana el PSOE las elecciones y luego llegan las urnas y las pierde. Del regenerador de 2014 al colonizador de 2024. Del aspirante que ilusionaba predicando la higiene democrática al presidente ilusionista e invasivo que tenemos ahora. No es plan.