EN MÁS DE UNO

Josemi Rodríguez Sieiro nos cuenta qué es lo que no soporta, como irse a dormir con los armarios abiertos o la ropa sin colocar. También asegura que se han perdido las formas en la mesa y detesta que la gente no se limpie la boca antes de beber o que el hombre no se levante cuando la mujer lo hace.