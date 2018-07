¿Qué piensa Josemi del World Pride?

#JOSEMILIVE

Josemi comenta en exclusiva para www.ondacero.es qué piensa del World Pride. Relata cómo iban dos chicos por el barrio de Salamnca, "cruzaba la calle una especie de gordo con gran culo peludo al aire, con un tanguilla de cuero", comenta. Además, explica "me parece muy bien que cada uno se acueste con quien le de la gana, habría que educar a los niños desde pequeños de que esto es así". Por otro lado, protesta porque no se puede acceder a los aparcamientos del centro, "estas cosas no pueden cercenar los derechos de los demás".