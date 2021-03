Josemi y Rosa Belmonte: "Ana Soria es una niña al lado de una mujer como Paloma Cuevas"

Como cada miércoles, Josemi Rodríguez Sieiro y Rosa Belmonte repasan las revistas del corazón. Hoy comienzan comentando la portada de Hola en la que aparece una imagen de Paloma Cuevas, previa a un reportaje que le han hecho a la empresaria y ex mujer del torero Enrique Ponce. Josemi asegura que "Paloma está espectacular, qué foto, qué cuerpo, qué cara" y Rosa explica que "eso no es canalillo, es el Canal de Panamá". Además, cuentan que en otra revista aparecen unas imágenes de su ex marido junto a su nueva pareja, Ana Soria, paseando a los perros. "Son el yin y el yang, Ana Soria es una niña al lado de una mujer como Paloma Cuevas", afirma Rosa.

Por otra parte, relatan que también han salido tres niños nuevos en la historia de España, los hijos de Manuel Campo Vidal y María Rey: Iria, Nacho y Yago. Rosa admite que son "como modelos" y que uno de ellos "tiene el pelo como si tuviera todo el rato un ventilador al lado", mientras que Josemi comenta que la niña es igual que su madre, "monísima". "Estos tres niños, si tienen una proyección internacional, yo soy Ralph Lauren, ficho a estos tres niños para una campaña", aclara. Hola también incluye un "precioso reportaje" sobre los marqueses de Marañón, que según Josemi, son "gente elegante de verdad".

Asimismo, Carmen Borrego ha ido a un mercadillo y la sacan en dos revistas, aunque el titular es distinto dependiendo de cuál leas. En Semana dicen Carmen Borrego olvida las penas en el mercadillo y en Diez Minutos dicen que cambia la tele por el mercadillo.

Aún así, se quejan de que las revistas incluyan noticias de gente que no conocen de nada. "Cuando veo a Carolina de Mónaco pienso que por fin conozco a alguien", asegura. Sin embargo, admiten que empieza a haber una cantera de gente joven que pinta muy bien para el futuro.