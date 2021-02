Así va a ser la boda entre Josemi y Begoña

Josemi Rodríguez Sieiro y Begoña Gómez de la Fuente hablan en Más de uno de cómo quieren que sea su futura boda, tan esperada entre todos los miembros del programa. Tanto Josemi como Begoña abogan por casarse primero en el extranjero por lo civil con tres o cuatro amigos, aunque luego, el colaborador defiende el casarse por la iglesia en Madrid, pese a que ella se niega. "Tú eres un poquito ligera en cuanto a creencias", alega, y dice que el padrino de la boda será Carlos Alsina y que habrá mucha música de los 80 en la ceremonia: "A Masiel la he tenido presencial en mi cumpleaños".

Además, destaca que cuando salió la noticia de que el Rey Juan Carlos estaba muy grave y que sus hijas iban a verle, guardó silencio porque "sabía que no estaba nada grave". "Me pareció fantástico el desmentido de la Casa Real, muy escueto", detalla y que la periodista que dio la noticia no debe darlas si no está allí y no es amiga del entorno real de la familia.