Josemi: "No me gusta doña Emilia Pardo Bazán, demasiado ligera para esa época"

Después de haber estado hablando en Más de uno con Sergio del Molino sobre Emilia Pardo Bazán, Josemi Rodríguez Sieiro cuenta qué es lo que piensa sobre ella, "no me gusta doña Emilia, demasiado ligera para esa época", dice. Aunque reconoce que era muy buena escritora.

Por otro lado, ha pasado estos días "muy bien y muy cómodo" en Vigo, que están a 18 grados y con el mar en calma. Pero explica que está "todo muy aburrido, porque no se puede visitar, no se puede convocar a nadie en casa" y se está "empezando a hartase de esta situación". Y asegura que "San Valentín ha quedado en muy poquita cosa con esto de la pandemia".

Asimismo, ante los rumores del grave estado de salud del rey Juan Carlos, Josemi asegura que él sabía de antemano que no eran ciertos, "yo sabía que no estaba muy grave, que no se estaba muriendo", comenta. Y declara que le ha gustado la aclaración breve que ha hecho la Casa Real.

Además, el colaborador de Más de uno corrobora las buenas condiciones en las que está el hospital Isabel Zendal de Madrid, ya que tiene un amigo que ha estado ingresado allí. Apunta que los enfermos tienen teléfono, internet, les dan la revista Hola! y tienen pijamas en vez de las batas abiertas por detrás. Revela que "en el Zendal ha estado absolutamente cuidadísimo, con un personal dedicado de una manera tremenda".