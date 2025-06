El lapsus de Pedro Sánchez en el Congreso: "La tolerancia del PSOE contra la corrupción es absoluta"

Un cambio en la agenda internacional de Pedro Sánchez 'ha obligado' al presidente del Gobierno a personarse en el Congreso de los Diputados para asistir a una de las sesiones de control más complicadas de su legislatura. El asunto no es baladí, teniendo en cuenta lo acontecido en las últimas semanas y la crisis que ahoga al PSOE que, en palabras de Juan Lobato hace unos días en Onda Cero, es "la peor en décadas".

Quizás por el contexto, los nervios parecen haber pasado una mala jugada a Pedro Sánchez que ha tenido un lapsus en su primer turno de réplica al decir que el PSOE tiene "una tolerancia contra la corrupción absoluta". Todo ha sucedido cuando no habían pasado ni cinco minutos en la sesión de control y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo ha arremetido duramente contra el socialista y ha sacado, como no podía ser de otra manera, a relucir todos los casos de corrupción que, como decimos, tienen al PSOE sumido en una profunda crisis: "La única carta que espera, es la carta de la dimisión".

En su réplica, Sánchez ha continuado con el mantra de no hay mejor defensa que un buen ataque y ha vuelto a mencionar los casos de corrupción del Partido Popular: "El único adelanto que va a haber, no es de las elecciones, es la sentencia de los casos de corrupción que afectan al PP". Pero aquí es, precisamente, cuando ha venido ese lapsus de Pedro Sánchez: "La corrupción cero no existe, pero en mi organización la tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta; nosotros la expulsamos a diferencia de ustedes".

A juzgar por una publicación en la cuenta de X del PSOE de hace tan solo unas horas, puede que ahora el leitmotiv de la defensa también vaya por asegurar la tolerancia cero que tiene el partido. Eso sí, al líder socialista se le ha olvidado un pequeño matiz que cambia totalmente el significado de la frase.