Josemi y Rosa Belmonte, sobre Meghan Markle y Harry: "Qué tontos son por 7 millones de dólares"

Como cada miércoles, Josemi Rodríguez Sieiro y Rosa Belmonte repasan las revistas del corazón. Empiezan comentando la noticia de la semana: la entrevista de Oprah a Meghan Markle y el príncipe Harry. Josemi señala que los dos son "muy tontos por 7 millones de dólares" y que ella debe ser muy perversa y él muy tontorrón. Además, añade que lo que más le ha gustado es "cuando la Casa Real emite un comunicado diciendo que esos son cosas para tratar entre familia y que esta señora es una ignorante que no se ha enterado absolutamente de nada". Rosa explica también que hay algunas cosas muy sorprendentes, como que no sabía que había que hacer reverencias y que parece que hubiera entrado en una secta.

Por otra parte, hablan de la separación de Sara Carbonero e Iker Casillas, exclusiva de la revista Lecturas. Rosa señala que él ya está viviendo en otra casa, aunque todavía no lo han reconocido, por lo que "veremos si no se desmiente". Además, la portada de Semana les hace mucha gracia porque la Pantoja dice que su hijo hace esto por dinero. "¿Y por qué lo iba a hacer si no?", alegan ambos.

Otras revistas también recuerdan la "dulce condena" de Sarkozy, al que han encerrado en su casa con su esposa Carla Bruni, y sobre la princesa Alexia de Holanda, porque va a coincidir con la princesa Leonor en el internado galés. “La nuestra es más importante porque esta es la segundona”, asegura Josemi.

Por último, también comentan los Goyas, sobre los que Josemi dice que fue sorprendente que no fallara nada y que ha sido una gala absolutamente impecable. Sin embargo, Rosa Belmonte recuerda el comentario político de Alberto San Juan y el micrófono apagado de Fernando Trueba.