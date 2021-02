Josemi y Rosa, sobre Chabelita: "A esta niña la familia la tiene totalmente abandonada"

Josemi Rodríguez Siero y Rosa Belmonte repasan en Más de uno las noticias más destacadas de las revistas del corazón. Alaban la belleza de las hijas de Bertín Osborne en la portada de Hola. Josemi señala que "salen espectaculares porque han salido a su madre, que era fantástica". Además, aparece una foto de Carmen Martínez Bordiu, que cumple setenta años y "viene con una foto remitida". Dice que solo quiere que todo el mundo se olvide de ella y vive con su novio "que es coach, lo que cualquiera es ahora".

En la portada de Lecturas, hablan de Chabelita, que se va a casar con su novio Asraf en Marruecos. Josemi destaca que "son horrendos los vestidos, el pelo, la manicura, las flores y hasta la escalera" y Rosa dice que es una paradoja que diga que el vestido de su madre es "demasiado tapado", aunque no cree que vaya a ponerse ninguno de esos vestidos. "A esta niña la familia la tiene totalmente abandonada", replica Josemi.

Además, hablan de la relación del hijo de Chabelita con su tío abuelo y con su abuela. "No se habla con su abuela, pero con su tío Agus sí", cuenta Josemi.

También hablan de Su Majestad, la reina Letizia, que se ha hecho unas fotos y el titular habla de "la atrevida elección de la Reina" y explican que es el primer estreno de vestido en 6 meses. "Va marcando gemelo", explica Rosa y Josemi añade que espere que no le afecte porque "si no, no vuelve a salir".

Para concluir, Rosa Belmonte destaca que Elsa Pataky ha dicho "que no se separa" y a la vez, en otra parte de la revista han hablado de su color de pelo. "Podrían haberlo puesto todo en el mismo sitio", detalla.