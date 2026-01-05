Pepe y Samuel Viyuela reviven su experiencia en la grabación de la radioficción de Navidad de Carlos Alsina

La mañana del 5 de enero en Más de uno se convirtió en un relato casi novelesco. Carlos Alsina abrió la entrevista a Pepe Viyuela y a su hijo Samuel Viyuela con una historia que parecía ficción… pero que era absolutamente real. Un "castigo" veraniego en el Teatro Romano de Mérida, una cresta punk sacrificada por una lanza romana y un aplauso que cambió una vida. De aquel episodio nació una vocación y, dos décadas después, una colaboración muy especial: padre e hijo compartiendo reparto en la ficción de Navidad de Onda Cero.

En la entrevista, Alsina puso también el foco en la ficción sonora de Navidad emitida por Onda Cero este año, una ambiciosa producción inspirada en Cuento de Navidad de Charles Dickens, pero con un desarrollo propio y nuevas capas narrativas.

Pepe Viyuela interpreta a Jacob Marley, el socio difunto de Scrooge, mientras que Samuel da vida al Marley joven, estableciendo un juego de espejos entre pasado y presente que también se reproduce fuera de la ficción, en la propia relación entre padre e hijo. La coincidencia no es solo artística: la similitud de sus voces refuerza el efecto narrativo y sorprendió incluso a los oyentes más atentos.

La magia de la ficción sonora

Durante la conversación, ambos actores reivindicaron la radio ficción como un territorio creativo único. Pepe Viyuela subrayó su pasión por este formato, al que considera un espacio intermedio entre la lectura y la tradición oral, donde la palabra es suficiente para construir mundos completos. "Las imágenes las pone quien escucha", explicó, destacando la capacidad del oyente para crear su propia escenografía mental.

Samuel, con menos experiencia en este ámbito, confesó haber disfrutado enormemente del proceso, a pesar de grabar su papel en solitario, sin réplica directa y guiado únicamente por el director de actores, Carlos Zúmer. Un trabajo exigente, casi artesanal, que culmina cuando la ficción se escucha ya montada, con música y efectos, y cobra todo su sentido.

La escena emitida durante la entrevista, con el diálogo entre el Marley joven y el Scrooge joven, fue una muestra de ese cuidado narrativo y del tono íntimo que caracteriza a la producción navideña de Más de uno.

Tradición, familia y continuidad

La charla también dejó espacio para reflexionar sobre la adolescencia, la relación entre padre e hijo y los inevitables conflictos generacionales, tratados con humor y ternura. Y, como colofón, ambos repasaron sus próximos proyectos teatrales, muchos de ellos compartidos, confirmando que el trabajo en familia sigue siendo una constante en su trayectoria.