01H 50 MIN Scrooge & Marley

01H 50 MIN Scrooge & Marley FICCIÓN compartir Scrooge & Marley Código copiado









Jacob Marley exhala su último aliento. A su lado sólo hay un hombre, el hombre con el que lleva viviendo y trabajando años, dicen que décadas. No llora. No da muestras de dolor. No en vano, famosamente, el escritor Charles Dickens le describió así una vez, a él, al anciano que vela el cuerpo de su amigo: ‘No había calor que pudiera templar a Ebenezer Scrooge ni frío glacial que pudiera estremecerlo. No había viento más implacable que él, ni nevada más pertinaz, ni aguacero más sordo’

¿Seguro? ¿Seguro que Dickens decía toda la verdad? ¿Seguro que describió fielmente a Scrooge? ¿Y qué pasa con Marley, quién era él?

Carlos Alsina ahonda en el famoso ‘Cuento de Navidad’ indagando en sus protagonistas, en la verdadera naturaleza de ellos y de su relación, en el pasado de Marley, pero también ironizando sobre la propia mano creadora, Charles Dickens, y en sus motivos e intenciones a la hora de dar forma a estos personajes y sus historias. ¿Y si Scrooge no fuera tan malo y Dickens no fuera tan bueno?

Asier Etxeandía da vida a Ebenezer Scrooge y Pepe Viyuela a Jacob Marley. Brillan, a su lado, Leonor Watling, Chelo Vivares, Samuel Viyuela, Nacho Vigalondo y Ángel Luis Martínez. Y completan el reparto las reconocibles voces de Edu Soto, Paloma Porcel, Agustín Jiménez o Carlos Rodríguez Braun, entre muchos otros. Un elenco diverso de rostros del cine y la televisión, la radio y el doblaje, además del inestimable talento de las voces de la propia casa, Atresmedia, y sin olvidarnos de nuestros niños y niñas debutantes.

‘Scrooge & Marley’ es una ficción sonora de casi dos horas de duración, escrita y dirigida por Carlos Alsina y que encuentra una nueva vuelta de tuerca en la historia más recordada de Charles Dickens, la que todavía hoy da forma a nuestra Navidad.

“Jacob”, le pregunta Scrooge a Marley, “¿por qué todas las personas que me importaban terminaron dándome de lado?”. Tras una pausa, su socio contesta: “¿Y me lo preguntas a mí?”.

Créditos

GUIÓN Y DISEÑO SONORO : Carlos Alsina.

: Carlos Alsina. PRODUCCIÓN : María Jesús Moreno.

: María Jesús Moreno. DIRECCIÓN DE ACTORES : Carlos Zúmer.

: Carlos Zúmer. GRABACIÓN: Daniel Solís, Pepe Menchero, Carlota Díaz y Fran Montes.

ELENCO:

SCROOGE: Asier Etxeandía.

MARLEY: Pepe Viyuela.

EBENEZER NIÑO: Mateo Casado.

EBENEZER JOVEN: Ángel Luis Martínez.

JACOB JOVEN: Samuel Viyuela.

SOBRINA KATE: Patricia Gijón.

SOBRINO FRED: Borja Fernández Sedano.

FUNERARIO 1: Edu Soto.

FUNERARIO 2: Agustín Jiménez.

MADRE DE SCROOGE: Laura Hernando.

PADRE DE SCROOGE: Rafael Naranjo Jr.

FANNY: Laia Luque Turu.

AMIGO: Iván Rodríguez.

AMIGA: Ana de Castro.

COCINERA: María Jesús Varona.

SEÑOR FEZZIWIG: José Luis Angulo.

SEÑORA FEZZIWIG: Leonor Watling.

JOSEPHINE JOVEN: Raquel Pérez.

JOSEPHINE: Chelo Vivares.

MADRE DE MARLEY: María Luisa Marciel.

PADRE DE MARLEY: Paco Gisbert.

SEÑOR CRATCHIT: Nacho Vigalondo.

SEÑORA CRATCHIT: Paloma Porcel

MAYORDOMO: Carlos Rodríguez Braun.

EMPLEADA DOMÉSTICA: Nur Olabarría.

NIÑO DE LA CALLE: Alejandro Ferrá.

PEQUEÑO TIM: Adrián Gámiz.

HIJO MAYOR: Alan Víctor Miranda.

HIJA MAYOR: Elena Brasero.

HIJA PEQUEÑA: Leonor Freire.

HIJO PEQUEÑO: Víctor Pastrano.

HIJOS: Tomás y Carmen Carretero.