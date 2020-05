Luis Garicano: "El dinero del plan de la Comisión Europea viene condicionado para un plan de reformas e inversiones"

Luis Garicano afirma que el dinero de este plan de la Comisión Europea tiene que ir a las reformas y que no viene sin condiciones. "No es dinero incondicional, tiene que ir a las reformas". Dice que se parece un poco a los fondos de cohesión que ayudaron a España. Sobre si es mejor acudir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) porque es dinero no condicionado dice que el programa de la Comisión Europea es más significativo porque es más dinero.

Sobre de dónde sale el dinero para este plan, Garicano explica que se va a emitir deuda conjunta y los intereses se van a pagar entre 8 y 38 años principalmente con un recurso propio como una tasa digital europea, que irá a la Unión Europea. Pone como ejemplo que Netflix por ejemplo pagó de Impuesto de Sociedades el año pasado 3.000 euros. "Esto Europa puede resolverlo y es un recurso que va directamente a financiar la Unión Europea". Explica que este impuesto irá para los grandes contaminadores y a las grandes corporaciones digitales.

En cuanto a la relación de Ciudadanos con el Gobierno y tras el pacto de PSOE y Podemos con Bildu, las concesiones al PNV o el problema de Marlaska con la Guardia Civil dice que en Ciudadanos se habla de estos temas y que Edmundo Bal tiene que abstraerse de este ruido de fondo e intentar buscar la oportunidad para mejorar las cosas en una situación tan dramática para España. "Estoy contento de donde estamos y Ciudadanos ha reaccionado como tenía que reaccionar".

Por último, dice que si el Gobierno de España deroga la reforma laboral (reforma laboral que se había pactado con las instituciones europeas) no sería posible acceder al dinero del fondo de recuperación. "El comisario Valdis Dombrovskis me dijo que la política de la Comisión Europea era contraria a retroceder en las reformas que ya se habían conseguido". "Haremos lo posible para que las ideas insensatas que se plantean que pueden empeorar la situación económica no se hagan; Europa no lo va a permitir", asegura.

