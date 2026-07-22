Kira Miró estrena 'Tres de más': "Tenemos para todas las edades, los mayores se lo van a pasar bien también"

Este viernes 24 de julio llega a la cartelera 'Tres de más', la nueva película de Atresmedia en la que participa Kira Miró. La actriz ha explicado en Más de uno cómo funciona el filme: "Se trata de una pareja que es muy exitosa, muy snob, no quieren tener hijos ni nada que se le parezca. Llevan una vida muy estructurada y, de la noche a la mañana, por una especie de maldición o bendición, amanecen con tres hijos en casa, a los que tienen que educar, criar...".

"De ahí parte la comedia y la locura de la película, cómo ellos se van adaptando y cómo su vida les cambia", sigue contando Kira Miró, que bromea con cómo cambia la vida cuando se es madre y cómo juega con este aspecto la película: "Cuando es madre la cosa cambia, vas más en modo confort. La magia es el vehículo para contar la realidad".

Convivir con niños ha sido uno de las claves del rodaje. Es el caso de Ian Cortegoso, con el que han compartido maravillosos momentos en la grabación de la película. "Es lindo, tiene ganas de aprender, es super educado, tiene unos padres maravillosos. Los padres de nuestros hijos han sido una pasada", ha dicho, a lo que ha añadido que el filme ha sido "una especie de campamento de verano para todos".

Un rodaje como "un campamento de verano para todos"

Además, la actriz destaca que todos lloraron al terminar el rodaje. "Si vieras lo que lloramos cuando la película acabó. Venga a llorar, porque fue muy bonito el rodaje", señala, para después añadir que la prioridad pasaba por que los niños se sintieran bien: "En un rodaje con niños hay que estar jugando todo el rato, la prioridad son ellos y que estén bien. Tú pasas a un segundo plano".

Así, Kira Miró subraya que la película tiene "para todas las edades", con bromas incluidas para "los mayores", y habla del trabajo de Salva Reina, su pareja en la realidad: "Salva en la realidad es como el monitor del colegio, le encantan los niños. Lo ves y el primer día de ensayos era uno más, un niño más. Yo soy más tímida, a fuego lento, pero me convertí en la mamá de ellos".