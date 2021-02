José Antonio Zarzalejos: "La relación del Rey con Pedro Sánchez no es tensa, pero tampoco cercana"

Carlos Alsina entrevista en Más de uno a José Antonio Zarzalejos, autor de 'Felipe VI, rey en la adversidad'. Un libro en el que el autor realiza un recorrido por los seis años del monarca, pero también por la vida de don Felipe, su etapa de formación y sus circunstancias familiares.

El autor considera que "el Rey tiene que establecer una nueva comunicación" con la sociedad española, por lo tanto animarse a dar entrevistas. Aunque explica que "el problema que se le plantea al jefe del Estado son las situaciones familiar y política que condicionan extraordinariamente su capacidad de interlocución". En cuanto a lo familiar, señala que maneja temas abrasivos en relación a su padre, Juan Carlos I, después de haberse marchado a Emiratos Árabes.

Y en cuanto a lo político, Zarzalejos recuerda que Felipe VI inició su reinado en el 2014 "con un cambio de paradigma político en el que el bipartidismo cambia por un multipartidismo y tiene que registraren cuatro años y medio de reinado cuatro elecciones". Además, comenta que este cambio de paradigma trajo consigo la entrada en el Congreso un número muy amplio de diputados republicanos que tienen como objetivo tumbar la Constitución 78 y abrir así un proceso constituyente.

Por ello, cree que bajo este contexto, "un discurso del Rey tendría que ser propio de un funambulista" por lo que recomienda esperar a que "reine un clima de mayor racionalidad y menos sectarismo" para que Felipe VI haga un discurso dirigido a la sociedad a través de los medios de comunicación.

Relación del Rey con Sánchez

El autor recalca que "dentro del PSOE y, sobre todo, fuera del PSOE se echa de menos una defensa por parte del presidente del Gobierno cuando desde el propio Consejo de Ministros, Iglesias o Garzón han tuiteado declaraciones abiertamente desleales con el jefe del Estado". Cree que Sánchez tendría que haber salido "a poner en su sitio a sus ministros que han jurado la Constitución y la lealtad al Rey".

Aún así, José Antonio Zarzalejos sostiene que "la relación del presidente Sánchez con el Rey no es particularmente tensa", aunque "tampoco es extraordinariamente cercana", algo que tampoco tuvo con el ex presidente Mariano Rajoy. El autor revela que el popular es el presidente del Gobierno "que en cuestiones de fondo ha tenido una peor relación con el Rey", tal y como relata en el libro. Sin embargo, con Pedro Sánchez, alega que la "relación es desigual", como cuando vetó al Rey en la entrega de despachos en Barcelona a los nuevos jueces, "creo que el presidente del Gobierno debería establecer unas pautas más claras en su relación con la Zarzuela", dice.

Crisis catalana

Sobre lo que ha podido averiguar Zarzalejos del papel de don Felipe durante la crisis catalana, es que "el Rey habló con el presidente del Gobierno (Mariano Rajoy) y le expresó su disponibilidad a intervenir dentro de sus capacidades constitucionales para que la cuestión catalana no se desbordase" y la respuesta de Mariano Rajoy, fue decirle que no, porque se trataba de un tema estrictamente gubernamental.

Eso sí, el autor destaca que Felipe VI siguió actuando dentro de sus funciones propias, es decir, mantuvo la "interlocución permanente con miembros de la sociedad civil, política y empresarial de Cataluña" y viaja a la Comunidad con muchísima frecuencia. Además, de hablar catalán y fomentar los Premios Princesa de Girona, entre otras cosas.

En cuanto al referéndum ilegal del 1 de octubre, Zarzalejos destaca que "el Rey tiene una información desde el principio mejor que la del Gobierno porque se implica en una interlocución discreta pero constante con representantes de todos los ámbitos de la sociedad catalana". Así que, según comenta el autor, frente al criterio que tenía el gobierno de Rajoy de que el proceso soberanista no es más que "una representación para tensar la cuerda de una negociación", Felipe VI tenía "bastante claro en que eso iba a terminar en lo que finalmente terminó: una sedición y una declaración unilateral de independencia".

"El Rey siempre tuvo razón y Mariano Rajoy nunca la tuvo"

Pero no fue hasta después de los atentados yihadistas en Barcelona, cuando el Rey le dijo a Rajoy "que ve como inevitable su intervención como jefe del Estado porque observa que en Cataluña la presencia del Estado no existe, es absolutamente inocua y que el independentismo no está en la estrategia de negociación, sino en la estrategia de ruptura". Por lo que manifiesta que el Rey estuvo en lo cierto todo el tiempo.

Asimismo, Zarzalejos explica que "el artículo 155 debió ser aplicado el día 8 de septiembre, inmediatamente después de la aprobación por el parlamento de Cataluña de las leyes de desconexión" porque así se hubiese evitado la sedición que se produjo el 20 de septiembre y la del 1 de octubre.

Discurso del Rey del 3 de octubre

Por otro lado, a la pregunta de Carlos Alsina de por qué se decide en Zarzuela realizar un discurso el día 3 de octubre sin incluir la palabra diálogo, ni ninguna frase en catalán, sabiendo que eso generaría críticas por el sector independentista, José Antonio Zarzalejos responde diciendo que "el Rey tiene la información del presidente del Gobierno en la que le asegura que no se va a realizar un referéndum el día 1 de octubre, pero lo que observa, como el resto de los españoles, es un enorme fiasco de los servicios de información, de la Policía, de la Guardia Civil y del CNI", lo que supone un "enorme fracaso de gestión por parte del Gobierno".

A continuación, señala que "Mariano Rajoy entra en shock ante el enorme fracaso que sabe que se ha producido en Cataluña". Entonces, "lo que ocurre es que el mundo financiero empieza a tener inquietud", por lo que el Rey tomó la decisión de dirigirse al país el día 3. Además, Zarzalejos recalca que Felipe VI "estaba seguro de que el proceso iba a continuar con una declaración unilateral de independencia", pero "no quiere que su intervención sea entendido como una respuesta a Puigdemont, sino como una advertencia a las autoridades de la Generalitat".

Zarzalejos también corrobora que don Felipe consultó el discurso con varios dirigentes políticos, como Pedro Sánchez o Miquel Iceta y por ello hizo "un llamamiento al papel de entendimiento y conciliación que representa la Corona".

Rey Juan Carlos

En el libro 'Felipe VI, rey en la adversidad', José Antonio Zarzalejos también habla sobre el rey emérito, Juan Carlos I, y da todos los detalles de su abdicación. Critica las condiciones que puso el emérito por las que seguía teniendo agenda institucional, "se tenía que haber producido un corte absoluto y radical", proclama.

En cuanto a la relación de Felipe VI con Juan Carlos I, el autor resalta que el Rey tiene una "altísima consideración por la gestión política de su padre", aunque desde el punto de vista personal y temperamentalmente son opuestos. Manifiesta que sí que era "conocedor de las andanzas de su padre" en el aspecto privado, pero que "no conoce hasta marzo 2019 ni la Fundación Lucum, ni la Zagatka, ni que es beneficiario de los fondos a los que renuncia en el mes de abril". Hechos por los que se "produce entre ellos una particular ruptura".