Pepe Viyuela presenta su obra de teatro, 'Guitón Onofre. El pícaro perdido': "Es magia"

Pepe Viyuela ha presentado en Más de uno su nueva obra de teatro 'Guitón Onofre. El pícaro perdido', una novela picaresca que es un relato autobiográfico con tono de comedia. Es la historia del pícaro Onofre y es de La Rioja.

"Vino una asociación de Amigos del Cine de Rincón de Soto (La Rioja) cuando se enteraron de que estábamos haciendo una obra de teatro sobre la novela". Ha contado que allí están "muy contentos". Cuando nosotros encontramos este tesoro pensamos "el teatro tiene que servir para algo".

Al hablar sobre el personaje principal, ha explicado que es "muy distinto a otros pícaros. Este es muy vengativo, dices 'este tío va a caer mal'. Sus venganzas son muy crueles". Si bien, en la obra creada por Viyuela sí cae bien. "Lo hemos desdoblado. Quien cuenta la vida de Onofre es un cómico de la época y vemos la trastienda del teatro, es teatro dentro del teatro".

La novela original está publicada desde los 60, pero "no se lee, es desconocida y no llama la atención en España". Aunque en algunos estudios sobre la novela picaresca en España aparece como la tercera después de El Lazarillo y El Guzmán de Alfarache. Se escribió en 1604, pero no se publicó. Se encontró muchos años después el manuscrito en París y a partir de entonces empezó a estudiarse. "Ahora el manuscrito descansa en Massachusetts" ha explicado Viyuela.

Preguntado por cómo es el proceso de adaptación de una novela al teatro, el actor español ha explicado que según vas leyendo "vas diciendo, hay cosas que no lo puedo decir porque hay demasiada paja". En esta obra, en concreto, "la novela está llena de refranes. (...) Soltar una retahíla de 40 seguidos no tiene sentido".

La obra se estrena en el Teatro Clásico de Olmedo el 21 de julio. En este momento, Viyuela ha comentado cómo es enfrentarte a espacios como el Corral de Almagro, donde no necesitas micrófono porque el espacio es más reducido, a diferencia de Olmedo, que es un espacio más grande y abierto. "El contacto de lo natural con la presencialidad humana, el teatro es magia" ha concluido.