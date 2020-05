La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura en Más de uno que están barajando que el uso de las mascarillas sea obligatorio y además, recuerda que los ciudadanos ya tienen disponible en las farmacias las ffp2 de manera gratuita. Por otro lado, asegura al personal sanitario que no les van a faltar sistemas de protección y comenta que están trabajando en un nuevo hospital como el de Ifema para este tipo de emergencias.

Durante su entrevista en Más de uno con Carlos Alsina, la popular Ayuso ha recalcado la necesidad de usar los sistemas de protección. "Estamos pensando que las mascarillas sean de uso obligatorio" en "sitios cerrados" y en lugares donde se esté en "contacto con otros ciudadanos", dice. Además, apela a la "responsabilidad individual" para evitar la propagación de la pandemia.

Por ello, propone hacer una campaña de concienciación para que la sociedad interiorice en la importancia de usar mascarillas y mantener las distancias de seguridad, que según recuerda ya tienen disponibles en las farmacias las ffp2 de manera gratuita. También tranquiliza al personal sanitario asegurando que la Comunidad ha comprado toneladas de material de protección y confirma que no les va a faltar.

Madrid necesita pasar a la fase 1 para reactivar la economía

Asimismo, manifiesta la necesidad de la Comunidad de Madrid de pasar a la fase 1 para reactivar la economía, "eternamente no podemos estar en casa". Apunta que "hay familias que desde hace 90 días no han ingresado un solo euro", además, de otras necesidades, como de personas mayores que "necesitan empezar a tener visitas". Porque, según considera, "cuanto más regulas la vida de las personas se crean mas sinsentidos porque no hay dos familias iguales".

Creación de un nuevo hospital permanente

Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid afirma que van a crear un hospital como el de Ifema, pero de manera permanente por si hay un rebrote u otro tipo de epidemia. Ya que se ha demostrado la eficacia que ha tenido después de que ingresasen 4.000 pacientes, de los cuales fallecieron 16.

También aboga por reforzar la parte sanitaria en las residencias de mayores, ya que son los más vulnerables a este virus. "El 50% de los fallecidos en Europa eran personas mayores de las residencias", cuenta.

Sin discrepancias con Ciudadanos

Sobre su relación con Ignacio Aguado, insiste en que "no ha habido una discrepancia concreta" y en que están trabajando juntos, "somos socios de un proyecto común". "Nos respetamos y creo que es lo importante", comenta.

En cuanto a la polémica sobre el reportaje fotográfico publicado por el diario El Mundo, Ayuso declara que "en el momento en el que estaba haciendo la foto no estaba muy cómoda" y que simplemente hizo lo que le dijeron.

