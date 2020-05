La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , responde a la polémica sobre el reportaje fotográfico publicado por el diario El Mundo y asegura que "en el momento en el que estaba haciendo la foto no estaba muy cómoda".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que el día que hizo el reportaje fotográfico para la entrevista que publicó ayer el diario El Mundo - y que ha sido objeto de poléica- estaba deseando irse a casa y aclara que "no estuvo cómoda haciendo la foto", simplemente hizo lo que le dijeron.

"Estaba deseando irme a casa y no reparé en más"

Asegura que había sido un día muy largo y una semana durísima y "estaba deseando irme a casa y no reparé en más". Aún así afirma que "esto es responsabilidad mía", pero cree que no le hace daño a nadie y no tenía intención de transmitir nada y que "simplemente estoy a otras cosas".

Por último explica que "está a otras cosas; deseando encontrar la línea exacta entre la lucha por la vida y por la salud que es lo que hemos hecho en Madrid durante todo este tiempo y el paso adelante que nos hace falta para reactivar la economía".

Aquí puedes escuchar la entrevista completa a Isabel Díaz Ayuso en Más de uno

