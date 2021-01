Ignacio López-Goñi: "No estamos ante una tercera ola, estamos ante un auténtico muro vertical"

Carlos Alsina entrevista en Más de uno a Ignacio López-Goñi, microbiólogo de la Universidad de Navarra, que alerta sobre el impacto de esta tercera ola de covid- 19. Asimismo, explica por qué han bajado los contagios de la gripe gracias a las medidas de precaución que se han instaurado en la sociedad y, sin embargo, siguen subiendo los casos de coronavirus.

Aunque no se quiere pronunciar respecto al horario del toque de queda, López-Goñi recuerda que todos los indicadores sobre el coronavirus avisan del repunte de los casos por lo que hay que tomar más medidas. "No estamos ante una tercera ola, estamos ante un auténtico muro vertical", dice y sostiene que "no podemos descartar que la pandemia puede empeorar y que lo peor está por llegar".

Por ello, comenta que "las medidas tienen que ser contundentes y rápidas" y aboga porque estén unificadas, ya que "el virus no sabe si las competencias son autonómicas o estatales". "La situación puede empeorar mucho más", advierte.

Además, critica la posición que están teniendo los políticos, "tengo esa sensación de descontrol absoluto y de falta de coordinación, de ir detrás del virus", alega. Y les aconseja que la gente se autoconfine, "cuanto menos nos movamos, mejor" y al Gobierno le pide que se limite el movimiento de las personas y aumente el rastreo, número de test y vacunas, "hay que vacunar todo lo que podamos, no tiene sentido no vacunar al máximo", declara y añade que "no hay otra manera de salir de esta que con esas cuatro medidas".

Es por eso por lo que el microbiólogo reconoce que como "no estamos ante una situación normal, tenemos que controlar el virus como podamos", por lo que "no es el momento de reclamar competencias profesionales". "Estamos ante una situación de guerra contra un enemigo que es sutil, silencioso, muy difícil de controlar y que nos toma la delantera", remarca.

¿Por qué no nos contagiamos de la gripe?

Por otro lado, explica cómo es posible que hayan bajado el número de contagios por la gripe gracias a las medidas de precaución que se han adoptado por el coronavirus, como el uso de mascarillas, pero no han conseguido frenar el vertiginoso ascenso de casos de covid.

Confirma que sus métodos de propagación no son exactamente iguales, ya que el coronavirus es por vía aerosoles. Lo compara con el humor del tabaco, "así es como se mueve el covid", por ello lo más recomendable es una buena ventilación. "Probablemente tengamos que poner filtros en los sitios cerrados", señala.

Vacuna

Sobre la vacuna, López- Goñi corrobora que "hay mucha esperanza puesta en esta tecnología, que si realmente acaba siendo efectiva, puede suponer una auténtica evolución en biomedicina". "Te puede permitir ir poniendo la información de varios patógenos", afirma, donde, incluso se han hecho ensayos clínicos de vacunas contra el cáncer.