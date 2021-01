Juan Marín: "Confío en que se pueda adelantar el toque de queda"

LEER MÁS Nuevas restricciones y horarios en Andalucía: estas son las modificaciones ante el avance de los contagios

"Hemos pedido a Salvador Illa que nos deje adelantar el toque de queda a las 20.00 horas ya que los comercios están cerrados desde las 18.00 horas y eso sería un confinamiento de 12 horas, que sería efectivo", asegura en La Brújula el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín. Marín ha vuelto a subrayar la necesidad de un "confinamiento domiciliario inteligente", porque la tasa de incidencia acumulada oscila mucho entre unas localidades y otras.

"Confío en que sí se pueda adelantar el toque de queda", espera Marín, que dice, "no se puede retrasar más".

Saltarse el confinamiento para cazar y esquiar

"Un mal día lo tiene cualquiera, uno tiene a las ocho de mañana la claridad de ideas que quisiera", dice Marín sobre la polémica generada por un protocolo establecido que permite saltarse el confinamiento perimetral en Andalucía para hacer esquí y caza. Marín subraya que siempre tiene que haber una "caza selectiva" y que el deporte federado es una de las actividades permitidas.

No obstante, considera que pronto no se podrá acceder a Sierra Nevada porque el municipio de Monachil (Granada) está cerca de superar la tasa de incidencia que provocara su cierre perimetral. "Se consideró dese el Gobierno andaluz en el que se detallaba unas pautas muy restringidas, y para acceder a la estación de esquí. Está abierta y controlado el aforo para aquellas personas que ya tenían un forfait desde antes del pasado viernes", explica el vicepresidente de Ciudadanos. En todo caso, resume que son actividades muy puntuales: "una gota de agua".

Vacunas en Andalucía

"No estamos contentos con el ritmo de vacunación, hemos vacunado un 70% de las dosis recibidas, pero tenemos que tener una reserva porque no han llegado las vacunas previstas. El problema viene de los laboratorios, necesitamos más porque si no va a ser muy difícil conseguir la inmunidad de rebaño", explica. Marín subraya que la Junta "tiene capacidad de vacunar a 400.000 personas" pero, admite "solo podemos vacunar a 70.000".