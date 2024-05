Unai Sordo: "No se puede naturalizar la mentira en nuestro país"

"Estamos satisfechos con la respuesta y movilización social en este primero de mayo. Hemos asistido a un muy buen día de movilizaciones, muy buena parte de lo que esperábamos en las manifestaciones. Hemos sido capaces de situar un mensaje a la ofensiva". Un mensaje que hace una apelación a la necesidad de que España se sitúe cuanto antes en una situación de pleno empleo y "no nos acomodemos a lo que ahora mismo tenemos. Tenemos buenos datos de afiliación a la seguridad social, 21 millones cotizando, pero todavía una tasa de paro del 12%".

"Cuando nos planteamos la cuestión del pleno empleo no lo hicimos por una cuestión de optimismo ni de voluntarismo. La situación española es inédita. La economía española está atravesando un cambio, que no solo afecta a España, sino también a Europa y al conjunto del mundo. Está cambiando cómo se suministra y cómo se produce energía en los próximos años y en las próximas décadas. Vamos a pasar de un modelo en el que España no pintaba nada, el modelo basado en el petróleo, en el gas y en el carbón, a un modelo en el que podemos pintar mucho, basado en energías renovables procedentes del viento, de las mareas y del sol. Si España hace bien las cosas, puede convertir esta ventaja comparativa en una atracción de inversión que, estratégicamente, es importantísima para España. Nuestro país puede acometer un proceso de reindustrialización en la próxima década que nos llevaría al pleno empleo a poco que se hagan bien las cosas" ha explicado.

"Nunca hemos tenido tanta cantidad de gente trabajando. Si España despliega correctamente los fondos europeos y moviliza inversión privada, el pleno empleo es posible en no demasiados años".

Respecto a la renovación del poder judicial, Sordo ha recalcado que "tenemos una necesidad de que el poder judicial se renueve, que no siga en esta situación de bloqueo, en base a parámetros democráticos. Es preocupante que la renovar del poder judicial se base en la renovación a lo que elijan los propios jueces. Es una posición totalmente extraña".

De la intención del gobierno de regularizar los medios de comunicación, Sordo ha afirmado que "la libertad de información es una parte fundamental de la democracia. El periodismo efectúa un papel clave a la hora de discernir como se relatan las cosas que pasan en la sociedad. A la hora de dar información veraz a la ciudadanía que es la depositaria de los derechos de información veraz. Espero que nadie cuestione ese tipo de derechos". "De un tiempo a esta parte se ha naturalizado la utilización de la mentira, de la calumnia, del bulo, o la insidia como fórmulas naturales de proceder de determinados opinadores y de determinados experimentos mediáticos, páginas web y otro tipo de apariciones vinculadas a las redes sociales que han hecho muy tóxica la conversación pública en nuestro país y sobre las que hay que hacer algo más que una reflexión. No se puede naturalizar la mentira en nuestro país" apunta.

En cuanto a si la pérdida de peso político de Díaz puede afectar al diálogo social, Sordo ha indicado que "lo que puede afectar al diálogo social es la propia composición del congreso de los diputados, la mayoría de investidura es un mayoría muy justa , en el sentido que prácticamente toda esa mayoría tiene que votar a favor de cualquier norma para que esa norma salga adelante y dentro de esa mayoría hay partidos que tienen visiones diversas. Los acuerdos a lo que lleguemos con el diálogo social si luego no se ven ratificados por una mayoría parlamentaria pues se queda en agua de borrajas. Eso es lo que a nosotros más nos preocupa. Con esos bueyes hay que arar. El dialogo social ha dado extraordinarios frutos en la anterior legislatura y tienen mucho que ver con que la situación laboral en España sea comparativamente buena a la que hemos tenido en otras salidas a las crisis. La dificultad esta en la gestión parlamentaria de una mayoría que es la que es".

El Banco de España decía que para que el sistema aguante hacen falta 24 millones de inmigrantes hasta 2053. El gasto en pensiones ha subido en abril un 6,2% respecto al año anterior. Sordo ha explicado que tanto el Banco de España como la Comisión Europea lo que están haciendo son análisis de cómo va a evolucionar el gasto en pensiones en parámetros que están dentro de las previsiones que estábamos manejando cuando hemos pactado la reforma de pensiones. Algunos de esos parámetros van a tener que revisarse. Hacer previsiones de aquí al año 2048, que es cuando tendremos el tope de gasto en pensiones es mucho decir. El empleo en España está evolucionando mejor de lo que estaba previsto", y según Sordo, las cotizaciones también.

Además, ha añadido que "un gasto en pensiones entre el 16 y el 17 % es un gasto evidentemente alto en términos de gasto de PIB, pero con las correcciones que va a haber, tanto en el PIB como en las previsiones de empleo se puede hacer si hacemos las cosas bien como país. Ese porcentaje sobre PIB puede ser notablemente inferior en el futuro. España sí tiene que garantizar que va a gastar mas del 15% del PIB en pagar pensiones ahora y en el 2050, y luego el gasto en pensiones disminuirá. Las generaciones que se jubilen con posterioridad serán menos numerosas y es previsible que su gasto disminuya de una forma importante".

"Por tanto, la Comisión Europea no nos ha dicho que tengamos que recortar las pensiones, lo que ha hecho ha sido una estimación de gasto que tendremos que ver si se contrasta con las distintas variables que marcan esa estimación de gasto, y ya hemos pactado las fórmulas para afrontar el incremento de gasto mediante una mejora paulatina de los ingresos, que dependerá mucho de la evolución del empleo y de la evolución de los salarios" ha concluido.