Fernando Simón: "No tenemos identificado todavía cómo se ha podido infectar de coronavirus el paciente de Sevilla"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, confirma que hay once personas infectadas de coronavirus en España (un nuevo positivo en la Comunidad Valenciana eleva a doce los casos ) y habla sobre las rarezas del caso de Sevilla -que no ha tenido contacto con nadie de los países en los que se han detectado contagios-. Además, indica que "las medidas que nos van a proteger de este virus son las medidas básicas de higiene ".

Fernando Simón asegura que no han identificado todavía cómo se ha podido infectar el caso de coronavirus de Sevilla, un ciudadano de Huelva de 62 años, y que no consta que haya estado en los países en los que se han detectado casos o haya tenido contacto con personas que han viajado a esos países.

Explica que el no tener controlado cómo se ha contagiado significa que el virus podría haber circulado por Andalucía. Dice que si aparecen nuevos casos en esta comunidad será una situación que habrá que valorar con otros parámetros.

Por otro lado, asegura que el cambio que se ha hecho de riesgo bajo a moderado por este virus es algo que no tiene consecuencias para la población. "El cambio se basa en el caso de importación de casos, cuantos más casos nos lleguen de fuera, puede ser que se produzca una importación en España , y que aparezcan casos en España", explica.

Comenta que hay que ver cómo evoluciona este virus en España: "tenemos que ver si al llegar a la primavera se reduce el virus". Afirma que el objetivo es que este virus no se convierta en una gripe más y "que no vuelva el otoño que viene".

Al ser preguntado por Alsina sobre cuántas veces se lava las manos, comenta que "menos de lo que me gustaría". "Estoy tan ocupado yendo de un sitio a otro y con miles de reuniones que no me da tiempo ni de ir al lavabo", responde. A raíz de esta pregunta, Fernando Simón insiste en que "las medidas que nos van a proteger de este virus son las medidas básicas de higiene: evitar tratar con enfermos, toser en el codo, lavarnos las manos con jabón". Además, dice que "las mascarillas no son necesarias, si lo fueran, lo diríamos".

