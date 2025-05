Page da con la clave de los mensajes entre Pedro Sánchez y Ábalos: "Eran uña y carne"

El Diario El Mundo ha publicado numerosas conversaciones por WhatsApp que mantuvieron entre 2020 y 2021 el presidente del Gobierno y José Luis Ábalos (anteriormente ministro de Fomento y mano derecha de Pedro Sánchez). Entre dichos mensajes, pedía a Ábalos que silenciase las voces críticas de Page, con mensajes tales como "Que Page deje de tocar los cojones", el cuál se había pronunciado en contra del pacto del Gobierno con Bildu para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

«Si se quitaran ellos la mordaza y pudieran pedir de una vez perdón y reconocer el dolor de las víctimas sería suficiente. Está bien llegar a un acuerdo con una formación que se dedicó a poner la mordaza al pueblo vasco durante muchos años» compartió el presidente del Castilla - La Mancha, crítico con Pedro Sánchez. Ante la salida de estas filtraciones, Carlos Alsina entrevista en 'Más de Uno' a Emiliano García Page, para que nos cuente cómo ha percibido a lo largo de estos años las acciones de estos mensajes.

El Presidente de la Junta matiza que lo que siente y tiene en común con el Presidente del Gobierno se basa meramente en simpatía política y que dicha tensión que tiene con el partido socialista no viene de una pelea previa entre las personas implicadas, sino que "todo esto viene a partir de una discusión de valores", los cuales se remontan a cuándo "el PSOE sacó el peor resultado de su historia".

Afirma que, la misma noche que salieron los resultados electorales, la dirección del partido, ya estaban planteándose pactar con el partido independentista, y ahí se abrió la gran brecha entre ellos con el debate de si "todo vale para gobernar", siendo que el anterior 28 de diciembre se intentó llegar a un "gran acuerdo entre todos" en un Comité General para que no se pactara con radicales, independentistas ni partidos de la derecha; procedimiento que, aunque no se aprobase por mayoría y estuviera pendiente de una segunda votación, el Presidente no respetó.

Tal y cómo se sabe a través de los mensajes, Sánchez mandaba a Ábalos a hablar con Page para "controlarlo", aunque el Presidente de la Junta comunica que "o algunos de los que tenían el mandato de apretarme no han cumplido", o por otra parte "lo han hecho de alguna manera que han sido ineficaces", de tal manera que los intentos de disuadirle no han funcionado de la manera deseada. Sin embargo, expone que a él no le importa en absoluto lo que la gente pueda pensar de él personalmente, pero que "duele mucho más los pactos con los independentistas".

No obstante, todas las tensiones percibidas entre ambos componentes del partido son reales, confirmando que "no era ningún teatrillo, sí se notaba tensión y se notaba que las cosas estaban incómodas", siendo el ser el mayor problema entre ambos el de compartir —o no— una ideología o estrategia y tanto por su parte cómo por el resto de sus compañeros aludidos "se vieron apretados" por un alto mando que "le gustaría que estuvieran de acuerdo con su punto de vista".

Entre los mensajes que recibía, comenta que también percibía actitudes y comentarios desafortunados, las cuáles compara con todos los partidos políticos "si un diputado le cae mejor a la dirección se le pone en la primera fila del Congreso, pero si ya no le baila las gracias "va directo al gallinero".

Nunca recibió ninguna llamada de atención directa por parte del Presidente, aunque sí que "en un primer momento sí que intercambiábamos mensajes, y alguno era de tono más subido", pero eso sí que "está claro que se lo dejaba a manos de otros, y eran de un tono muy amable".

Aún así, ante dichas filtraciones comparte una lección de política y es que "cuando se escribe un mensaje se sabe perfectamente que puede salir", siendo imprescindible mantener siempre una cautela; y saca en conclusión dos cosas:

Que Ábalos y el Presidente eran uña y carne , siendo así "Ábalos en buena medida artífice de la carrera política de Pedro Sánchez".

, siendo así "Ábalos en buena medida artífice de la carrera política de Pedro Sánchez". Que los presidentes que estaban antes de los cambios del PSOE se encontrasen de repente con un ambiente hostil y como consecuencia se han estado preguntando de dónde viene la inquina hacia ellos, y que en la mayoría de los casos se han ido agravando.