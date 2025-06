Héctor Abad Faciolince presenta 'Ahora y en la hora': "Este libro lo escribí enfermándome más y más"

El 27 de junio de 2023, a las 19:28 de la tarde, cayó un misil Iskander ruso de alta precisión en la ciudad ucraniana de Kramatorks. El arma, con seiscientos kilos de explosivos adentro, estalló sobre Héctor Abad, que se encontraba junto a otras cuatro personas en una pizzería a 21,6 kilómetros del frente de guerra entre la Ucrania libre y la parte de Ucrania ocupada por el ejército ruso, que llevaba años pretendiendo arrebatar la parte suroriental del territorio ucraniano.

Héctor se salvó del impacto al cambiar su asiento con el de Victoria Amelina, debido a la sordera del escritor, para poder escuchar mejor las conversaciones. Sin embargo, con motivo de ese atentado murieron Victoria y 12 personas más, entre ellas dos gemelas de 14 años y un bebé de 8 meses. Aunque Abad no saliera perjudicado físicamente de esa colisión, sí le supuso un cargo psicológico.

El superviviente visita 'Más de Uno' para presentar su nuevo libro: "Ahora y en la hora", en el que cuenta como se gestó la tragedia que vivió hace dos años y todo lo que vino después del suceso.

"Ahora estoy bien"

El escritor traslada a Carlos Alsina que, aunque a día de hoy se encuentre bien, no siempre fue así. Comparte que mientras escribía su libro no estaba en un buen momento y que "a veces la gente escribe para sanarse, pero yo este libro lo escribí enfermándome más y más cada vez que lo iba escribiendo", porque tenía que revivir el dolor y se iba enterando poco a poco de lo que era de verdad Victoria Amelina, la joven escritora ucraniana que conoció los 4 últimos días de su vida y que murió en lugar de él.

A veces la gente escribe para sanarse, pero yo este libro lo escribí enfermándome más y más cada vez que lo iba escribiendo

"Yo no era amigo de Victoria. No le decía Vica, como hacían sus amigos", alega sobre la poca relación que mantenían. Sin embargo, a medida que fue escribiendo sobre el suceso cuenta que "nos hemos vuelto amigos después de su muerte, leyéndola, estudiando lo que ella hizo y lo valiente que era". El autor se sincera con Alsina y cuenta que su motivo para viajar a Ucrania en 2023 no era por una causa valiente, pero tampoco para cruzarse con la devastación que vivió.

Nos hemos vuelto amigos después de su muerte, leyéndola, estudiando lo que ella hizo y lo valiente que era

Expone que vivió un inmenso dolor y depresión al pensar que él había sobrevivido, mientras que el resto de las personas presentes en ese momento no, y que, tenía la certeza de que si la joven ucraniana hubiera sobrevivido al ataque, sería ella la que estaría en la Feria del Libro con un escrito tan desgarrador como el que ha sacado Abad a la luz.

Tenía la certeza de que si victoria hubiera sobrevivido y yo fuera el muerto, a lo mejor ella ahora estaría en la Feria del Libro de Madrid

El título de su libro hace referencia a una oración colectiva, como fue la muerte en la ciudad ucraniana de Kramatorks, que se hace cuando llega algo que todos debemos experimentar: la hora en que todos debimos morir o, por otro lado, de cómo nos acabamos salvando por milagro, porque aún no llegó el momento.

'Aguanta Ucrania'

Sergio Jaramillo, ex Alto Comisionado de la ONU para la Paz, fue uno de los compañeros "de la muerte que no fue", estando presentes en aquel viaje donde sucedió el ataque ruso. Este acompañante llevó a cabo la iniciativa "Aguanta Ucrania", en la que se lleva el testimonio de los efectos de la guerra hasta el país afectado porque "América Latina está invadida de propaganda que está pagada por los rusos" para que digan que la invasión es culpa de Zelenski.