Fernando Clavijo, presidente de Canarias: "Ni el Gobierno, ni las comunidades han querido acoger a los menores"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha comparecido en Más de Uno para dar su punto de vista acerca del real decreto aprobado por el Gobierno por el que se obliga a las autonomías a aceptar a los menores migrantes no acompañados que les han sido asignados en función de una serie de parámetros. No obstante, Clavijo se ha mostrado bastante contundente ante esta cuestión. "Ni el Gobierno, ni las comunidades han querido acoger a los menores", ha señalado.

El Estado y el reparto por comunidades

Asimismo, Clavijo ha destacado que "de los mil menores que tiene que hacerse cargo del Estado han salido 30 en más de cinco meses". "Por lo tanto, ni el Gobierno de España está para dar lecciones sobre cómo atender a esos menores, ni desde luego las comunidades autónomas", ha añadido, al tiempo que ha rematado que "en su conjunto, han querido practicar lo que sí piden para ellas, cuando están apuradas, y es la solidaridad".

Por otra parte, se ha referido a las comunidades que han sido 'favorecidas'. Sobre Euskadi ha subrayado que "El lehendakari ha colaborado con Canarias y siempre ha habido repartos, ha cogido su parte". Sin embargo, ha aseverado que al País Vasco "le corresponden 731 menores", pero ha acogido a 1.200, "tiene 500 más de los que le correspondería". En cuanto a Cataluña, ha remarcado que le corresponden unos 2.000-2.950, pero tiene 3.800: "La capacidad ya la tienen cubierta e incluso sobrepasada".

"Hay otras comunidades que no tienen cubierta su capacidad, por eso se hace esta distribución, pero ni Euskadi, ni en este caso Cataluña, están fuera del sistema nacional de reparto", ha sentenciado, mientras que ha explicado que "otra cosa es que se quiera tener un relato, se quiera tener un discurso, para ir a los enfrentamientos, pero insisto, en Canarias tenemos nuestra forma de hacer las cosas, y yo siempre digo que tenemos un modo canario de internarnos y de entendernos, y de alcanzar acuerdos, pero por lo visto eso, en estos momentos en España y en Madrid, es imposible".

Cumplimiento del real decreto

Por supuesto, Clavijo también se ha posicionado en torno al real decreto aprobado por el Consejo de Ministros que fija las condiciones para el reparto y exige su cumplimiento. "Estamos instalados en una especie de locura política, de enfrentamiento continuo, que da igual de lo que se hable", ha comenzado, para proseguir reseñando que "a mí lo que me asombra y me preocupa es que hemos perdido el norte porque en el objeto de ese enfrentamiento estamos hablando de niños vulnerables y de niñas vulnerables".

En referencia a las palabras del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en las que dejaba patente la obligatoriedad del cumplimiento, ha sorprendido con un discurso aún más conciliador: "Lo que ha descrito el ministro, que yo he sido muy crítico con el Gobierno de España y lo soy, pero lo que ha hecho el ministro es describir un proceso legal".

A continuación, ha pormenorizado este proceso de acogida, que comienza por la identificación de la Policía Nacional, pasa por la entrega a las autonomías, quienes deben "asilarles" y, posteriormente, su salida al continente. No obstante, ha especificado que "si nosotros nos negásemos a acoger a esos niños o esas niñas, la Policía Nacional tiene la obligación de dar cuenta a la Fiscalía de Menores porque ese menor queda en desamparo". "No es una amenaza, es un procedimiento legal", ha concluido.