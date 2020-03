Desde Más de uno contactamos con tres españoles atrapados en diferentes ciudades del mundo a causa del coronavirus . Marcos , desde Perú , denuncia que no pueden ni ir al supermercado y pide la repatriación. Además, Alejandro , desde Filipinas , se muestra preocupado por el cierre del espacio aéreo y José , desde Mauritania, muestra tranquilidad por la situación.

Desde Cuzco, Marcos denuncia la situación que están viviendo los 300 españoles que están atrapados en Perú, "nos encontramos muy mal, no tenemos tampoco la opción de ir a Lima, estamos aquí que no podemos ni ir al supermercado". Además, confirma que la tensión con los españoles "va en aumento" y apunta que tienen "noticias de españoles a los que les han echado de sus hoteles". También asegura que desde la embajada española no están haciendo nada para solventar su situación.

Por otro lado, conectamos con Alejandro desde Filipinas, que muestra su preocupación porque vayan a cerrar el espacio aéreo y recuerda que no les dejan moverse entre provincias, por lo que les es imposibles regresar a España. "Teníamos un vuelo para volver para antes de que cerrara todo, pero nos lo retrasaron", declara.

Asimismo, José Flores, desde Mauritania, tiene una perspectiva totalmente diferente, "está todo muy tranquilo", relata. "Nos están contando cómo está España y creo que estamos aquí mejor que allí, aquí solo hay un caso de coronavirus de un italiano que está confinado en un hotel".

A estas quejas ha respondido la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que sostiene que aunque el Gobierno no se está planteando cerrar el espacio aéreo, declara que no pueden fletar un avión para todos y cada una de los españoles que están en el extranjero.

