Las consecuencias psicológicas para los afectados por la DANA: "Es una situación catastrófica a nivel físico y a nivel emocional"

Muchas personas que no han podido pasar la noche en sus domicilios en la ciudad de Valencia han estado instaladas en el centro deportivo de La Petxina para pasar estas horas tan complicadas. Ahora, se tiene que evaluar si se dan las condiciones de seguridad para regresar a sus casas. Mientras, Cruz Roja está atendiendo a todas las personas afectadas.

Teresa Marín, psicóloga forense evaluadora en emergencias psicológicas y coordinadora del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes de Alicante, ha pasado la noche realizando intervenciones telefónicas y sintiéndose "devastada cuando se ha cortado la comunicación con algunas personas".

Sensación de pérdida de control constante

Desde el punto de vista psicológico, la primera necesidad que tenemos los seres humanos es la sensación de control. Precisamente, en una situación como esta se produce lo contrario, "una sensación de pérdida de control".

Además, el ser humano, "hasta que no ve encima la tragedia, no cree que vaya a venir la tragedia", dice Teresa al respecto de quienes no han seguido las recomendaciones de las autoridades y servicios de emergencias.

En este sentido, recomienda no culparse y se comprensible con quienes no han seguido las recomendaciones "porque forma parte del ser humano, esperar a que ocurra un milagro o que el río no inunde justo donde yo estoy".

Tristeza, desolación y frustración por parte de los afectados

Después de situaciones así, los psicólogos se encuentran con varios perfiles; "quien ha perdido cosas materiales, pero celebra que no ha perdido la vida", o personas que se encuentran frustradas o enfadadas por lo sucedido.

Lo normal que nos vamos a encontrar, si sabemos dónde están nuestros familiares, es "tristeza, desolación, pero a la vez paz y tranquilidad por saber que los familiares están localizados". Lo peor, por supuesto, es la incertidumbre de no saber qué ha ocurrido con familiares y amigos desaparecidos.

A lo largo de esta noche los propios equipos de emergencias sufrían esa angustia y desesperación por no poder acceder a determinados lugares donde rescatar a los damnificados. Con todo, "es una situación catastrófica a nivel físico y a nivel emocional", asegura Teresa.

Ayudar psicológicamente a un grupo de personas en una gasolinera

Anoche tuvo que intervenir con un grupo de unas cincuenta personas que había en una gasolinera. Tuvieron que abandonar sus coches, viendo cómo el agua se los llevaba, y ponerse a cubierto.

Las indicaciones que la psicóloga les daba eran de control "porque en el momento que una persona se descontrola y se angustia, contamina al grupo", explica.