"Mi hermana lleva desaparecida desde las cuatro de la tarde": el angustioso testimonio de una oyente afectada por la DANA

Miles de afectados siguen sufriendo las consecuencias de las inundaciones, de los daños materiales y personales que está ocasionando la DANA especialmente en la Comunidad Valenciana y Albacete, donde el temporal ha incidido con más fuerza en las últimas horas.

Hay centenares de personas bloqueadas, muchas en sus vehículos, o atrapadas en carretera o atrapadas por el agua, y centenares a las que las trombas y el aviso de Protección Civil sorprendió cuando estaban o en su trabajo o en centros comerciales o estaciones haciendo vida normal.

Muchos continúan a esta hora de la mañana buscando familiares y amigos, con la esperanza de que estén refugiados en algún sitio aunque llevan desde ayer sin tener noticias suyas.

"Mi hermana lleva desaparecida desde las cuatro de la tarde"

Jessica, oyente de Onda Cero, llama desde las calles embarradas de Torrent, para denunciar la desaparición de su hermana, de quien no saben nada desde las cuatro de la tarde de ayer.

"Se llenó de agua, mi cuñado fue a buscarla con unas amigas y se quedaron atrapados. No sabemos todavía si la han rescatado", cuenta en directo esta mañana en Onda Cero.

El teléfono de su hermana no da señal, han llamado a emergencias, a amigos y no han podido contactar con ella. "No sabemos nada de ella aún", dice.

El hermano de Jessica también está desaparecido y llevan toda la noche buscándolo por su cuenta, a pesar de las complicaciones. "Decidí ir con mis padres y mi cuñado salir por nuestra cuenta. Pero como no se puede pasar con el coche porque está todo cortado, estamos yendo caminando", explica Jessica.

40 personas desaparecidas que estaban en el tejado de una gasolinera

Mario, otro oyente de 'Más de uno', ha llamado para contaros que son muchas las personas que se han visto incomunicadas y que han necesitado la ayuda de terceros para pedir un rescate.

En su caso, llama para hablar de una amiga desesperada por contactar con su padre y su tío, que se encontraban en una gasolinera en Alfafar, en la avenida Torrent. "Se encontraban en el tejado de una gasolinera, pero sabemos que a partir de las cuatro ya no había nadie en el techo", cuenta Mario, quien desconoce el paradero de estas personas.

Llamó de forma continua durante toda la noche al 112 y después de más de una hora, supo que eran 40 personas las que había en el tejado de la gasolinera. Ahora, "quiero pensar que su desaparición no es por motivos trágicos, sino que han sido rescatados y desconocemos dónde están, o que se quedaron sin batería", dice Mario que llama a la radio para conocer si alguien más tiene información al respecto.

Refugiándose en la buhardilla del vecino para sobrevivir a las riadas

Asimismo, Javier desde Picanya, al sur de Valencia, cuenta que en cuestión de media hora, antes de las nueve de la noche, un barranco que siempre está seco, empezó a subir el nivel del agua y a desbordarse.

Se subió con sus hijos a refugiarse en su terraza y, en vista de que el agua seguía subiendo, por las terrazas colindantes pasaron a la buhardilla del vecino. "Aquí hemos pasado la noche, en la buhardilla del vecino, tanto mis hijos como otros vecinos", cuenta Javier, que han tenido que hacer un pequeño campamento improvisado para pasar la noche.

A primera hora de la mañana, lo que ve desde la casa de su vecino es "un panorama desolador", con barro, árboles caídos e imposible salir de las casas. En su casa, por ejemplo, la primera planta se ha quedado completamente diáfana, pues el agua se ha llevado todos los tabiques y ventanas.

"Afortunadamente, no tenemos a ninguna persona conocida sin localizar, pero sí incomunicadas. Tenemos que dar gracias que estamos todos bien" nos explica.

Mazón lanza un mensaje de aliento y esperanza a quienes buscan a familiares

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha insistido esta mañana en que hay muchos lugares sin cobertura telefónica. Esto implica que el hecho de que una persona no esté respondiendo a las llamadas de familiares y amigos, no significa que no esté en condiciones de responder, sino que no está operativo.

Por el momento, el último dato provisional de la Guardia Civil es que ha habido 13 personas fallecidas en la Comunidad Valenciana. Se trata de una información provisional porque hasta que los servicios de emergencias no lleguen a todos los lugares afectados, no se conocerá la magnitud del desastre.