CEPYME critica el "regateo" del Gobierno con los ERTE: "No vale cambiar las reglas en mitad de la partida"

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) denunció ayer que las ayudas directas aprobadas a finales de marzo por el Consejo de Ministros aún no habían llegado a las empresas. En Más de uno, el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, sostiene que el retraso de estas ayudas directas se debe a los procedimientos diseñados por el gobierno de España, que han demostrado su ineficacia y complejidad.

Complejidad del procedimiento para recibir las ayudas

Hace dos meses y medio, el gobierno central y las comunidades autónomas, junto a patronales y sindicatos, se pusieron de acuerdo sobre el paquete de las ayudas para las pequeñas y medianas empresas (PYMES). La batería suponía una ayuda económica de 11.000 millones de euros, de los cuales 7.000 millones serían gestionados directamente por cada comunidad. "Ahora son las comunidades autónomas las que tienen que desplegar los cuestionarios para tener acceso a las ayudas", explica Cuerva. Por el momento, el presidente de CEPYME tiene constancia de que alguna comunidad lleva más avanzado su procedimiento, pero insiste en que lo importante es que la mayoría de las empresas no han recibido ninguna ayuda.

Cuerda considera que el problema radica en el diseño del procedimiento. Así, al contrario que lo determinado en países como Alemania, Francia o Italia donde la ayuda va directa a la empresa, que supone una mayor eficiencia a la hora de gestionar las ayudas, en España se ha diseñado un procedimiento por el cual hay que llegar un acuerdo con las comunidades autónomas y "desgraciadamente, las ayudas están atrancadas".

Sin acuerdo en la prórroga de los ERTE

Por el momento, no se ha alcanzado un acuerdo sobre la prórroga de los ERTE en vigor, que finaliza el 31 de mayo. La falta de consenso entre sindicatos y patronales con el gobierno radica en que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pretende modificar la cuota que abonan los trabajadores en los ERTE y los recuperados para la actividad normal.

El presidente de CEPYME critica que el gobierno no quiera hablar dela cláusula del mantenimiento del empleo, algo necesario para los empresarios "dado que la reapertura no es igual a la recuperación". Con esta decisión el gobierno pretende incentivar a aquellas empresas que sacan a sus trabajadores del ERTE, pero "perjudica a a aquellos que no pueden sacar a sus trabajadores del ERTE porque no tienen actividad", explica el presidente de CEPYME, quien considera que es "una filosofía equivocada" e insiste en que "no vale cambiar las reglas en mitad de la partida".

Por su parte, Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, sí admitiría una prórroga como tal en aquellas competencias ya acordadas. Cuerva muestra su preocupación: "Lo que más me preocupa es que con la que está cayendo, tal y cómo está el tejido empresarial español, nadie habla de la restricción del crédito de las empresas españolas ni del sobreendeudamiento que sufren".

Por el momento, a menos de una hora de que empiece el Consejo de Ministros, sigue sin haber un acuerdo para la prórroga de los ERTE. Ante esta perspectiva, Cuerva sostiene que por parte de la patronal "instaremos a seguir negociando" y continuarán "en la defensa de los intereses del mundo de la empresa".