Yolanda Díaz pone como condición que Pedro Sánchez "tome medidas" contra la corrupción para que la legislatura llegue a 2027

Carlos Alsina ha entrevistado este miércoles a Yolanda Díaz, líder de Sumar, vicepresidenta segunda del Gobierno, en un momento de crisis dentro del Ejecutivo debido a los múltiples casos de corrupción que se han destapado dentro de la dirección del PSOE, con sus dos últimos secretarios de organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán imputados.

La también ministra de Trabajo ha comenzado la entrevista destacando los buenos datos de empleo conocidos esta misma mañana: el paro general ha caído a cifras no vistas en 17 años, y el paro juvenil también ha registrado una bajada significativa. La ministra de Trabajo ha puesto en valor estas cifras como un logro del Gobierno de coalición.

La vicepresidenta también ha comentado los graves problemas de transporte ferroviario sufridos estos días en el sur de España, que ella misma ha padecido. En su opinión, "esto es responsabilidad de un país que ha vertebrado mal las comunicaciones", y ha añadido que "no tenemos una buena cultura del transporte público". Ha subrayado que miles de ciudadanos sufren estas deficiencias a diario para poder llegar a sus puestos de trabajo, por lo que "hay que actuar ya".

Tajante con los casos de corrupción

En cuanto a la corrupción, Díaz ha sido tajante: "Esto es muy grave". Ha puntualizado que en España no tenemos un problema de corrupción administrativa, si atendemos a los datos, sino un grave problema de corrupción política". Ha recordado que, según el CIS, la ciudadanía identifica la corrupción como su principal preocupación, y percibe que no se están tomando medidas efectivas para atajarlo. "La corrupción mancha y daña", ha sentenciado.

"Me estalla la cabeza", ha dicho al recordar que mientras ella gestionaba los ERTE en plena pandemia para salvar empleos y empresas, había "golfos llenándose los bolsillos". Díaz ha afirmado que está dispuesta a declarar ante los medios “el tiempo que sea necesario” para esclarecer lo ocurrido, y que su responsabilidad es liderar una respuesta clara y firme.

Respecto al presidente del Gobierno, ha sentenciado: "Pedro Sánchez no está involucrado en esta causa". Tras lo que ha diferenciado entre la situación que vivió el Partido Popular, en la que el expresidente Mariano Rajoy sí estuvo implicado en una sentencia por corrupción. "A mí Pedro Sánchez no me ha mentido hasta ahora", ha afirmado, y ha destacado que el presidente ya ha dado explicaciones públicas.

Con todo, ha advertido: "La responsabilidad 'in vigilando' de Pedro Sánchez existe". A su juicio, no basta con alegar desconocimiento: "La gente no roba". En caso de que se llegase a destapar una financiación irregular del PSOE, Díaz ha señalado que eso supondría la existencia de una trama organizada para saquear las instituciones, lo que agravaría aún más la situación política.

Ha instado al presidente del Gobierno a no esperar al próximo 9 de julio, cuando tiene prevista su comparecencia en el Congreso, y comparecer de manera sincera y con el tiempo sea necesario antes los medios de comunicación para explicar a la ciudadanía todo lo que sea necesario. En relación con la reunión prevista hoy entre Sumar y el PSOE, Díaz se ha mostrado prudente: "Soy optimista, pero no sé qué va a pasar. Me gustaría que el PSOE entienda la gravedad del momento".

"Yo creo que hay mucho interés en hacer mucho ruido político y no hacer nada", ha lamentado. Para ella, una de las líneas rojas es precisamente la falta de medidas preventivas. "La democracia es mucho más que votar cada cuatro años", ha subrayado, y ha exigido al Gobierno “explicar lo que está pasando” y tomar decisiones claras. "Este país no puede seguir así. Si no hay un giro con medidas democráticas contundentes, el daño será profundo".

Un consejo para Núñez Feijóo

Por último, ha hecho referencia al riesgo de un cambio de Gobierno: "Estoy convencida de que la llegada del señor Feijóo y del señor Abascal al poder no sería positiva para el país". No obstante, le ha lanzado un consejo al líder de la oposición: "Si fuera Alberto Núñez Feijóo presentaría una moción de censura", ha afirmado que si "si él quiere gobernar su país tiene que tener un debate para hacerlo. Ha recordado que su espacio presentó una moción de censura perdiéndola. No obstante, se ha mostrado contraria a que Sánchez convoque una moción de confianza.