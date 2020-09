Casado asegura que Sánchez "demuestra complicidad y cobardía" al no defender al Rey

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, acusa en Más de uno a Pedro Sánchez de mentir , censura que esté tramitando el indulto a los independentistas y reprocha que no haya defendido a Felipe VI. Por otro lado, analiza la gestión que el Gobierno de España está haciendo de la crisis del coronavirus y critica que ponga en el foco a la Comunidad de Madrid .

Durante su entrevista en Más de uno con Carlos Alsina, Pablo Casado, líder popular, califica a Pedro Sánchez como "cobarde" por no haber defendido al rey Felipe VI, también lo acusa de ser un mentiroso y habla sobre la gestión que el Gobierno está haciendo de la pandemia y comenta la poca ayuda que está recibiendo la Comunidad de Madrid.

"Sánchez demuestra complicidad con los ataques al Rey"

Casado se ha mostrado muy crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que hayan pasado tres días sin defender al Rey de España y considera que "los ataques contra son ilegales y cobardes".

Por ello, califica al presidente de tener una "profunda cobardía" por su silencio y cree que lo que intenta es que "su propio electorado no censure lo que está haciendo, que es pactar con quien quiere atentar contra la unidad nacional".

El popular defiende la legitimidad del Rey, ya que "hace 40 años los españoles votamos la monarquía parlamentaria y hace 6 que quien la encarnara fuera Felipe de Borbón", mientras que explica que "a quien no votamos fue a Garzón y a Iglesias", ya que Sánchez reiteró durante la campaña que no pactaría con ellos.

"Sánchez esta haciendo una amnistía de facto modificando el delito de sedición"

En cuanto al indulto a los presos del procés, el líder de la oposición señala que "Sánchez esta haciendo una amnistía de facto modificando el delito de sedición" por lo que asegura que "no para de mentir. A ningún gobernante se le toleraría el cúmulo de engaños y mentiras que estamos viendo". También se muestra preocupado porque "es un mensaje bastante inquietante y perturbador". "Me preocupa el papel tiene en esto el Gobierno de España", comenta.

Sobre la situación en Cataluña asevera que "cualquiera que sobrepase un maco jurídico pasa a la ley de la selva. Por mucho que intenten apelar al derecho a decidir, que excluye y hace extranjeros a más de la mitad e la población de Cataluña, todo se tiene que hacer dentro de la Constitución y de la ley".

"Al Gobierno le interesa poner a la Comunidad de Madrid en el foco"

Por otro lado, sostiene que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid tiene varios expertos, mientras que el Gobierno de Sánchez solo tiene a Fernando Simón. Y solicita al Gobierno que coordine una respuesta con un marco legal a nivel nacional para hacer frente a la pandemia del coronavirus, "consideramos que las medidas que propone la Comunidad de Madrid son efectivas, con un criterio científico, pero se necesita una ayuda para hacerlas efectivas", declara.

Además, recalca que "al Gobierno le interesa poner a la Comunidad de Madrid en el foco" y explica que no llega a entender el cambio de opinión de Illa en cuestión de tres días, que ha pasado de estar de acuerdo con las medidas que ha tomado la capital a decir que hay que cerrar Madrid. Cree que detrás de este cambio de opinión hay una motivación política.

Asimismo, afirma que no entiende que el Gobierno empiece a arremeter contra la Comunidad de Madrid sin esperar a que las medidas adoptadas por el Gobierno regional de Madrid empiecen a dar resultado, "no es coherente que en julio se diga que se ha derrotado el virus y ahora pretenda asumir unas medidas sin esperar a que las medidas ya adoptadas tengan resultado". Casado apunta que "es perfectamente compatible un mando único sanitario con una cogobernanza" y reclama las ayudas a las Sánchez se ha comprometido con Madrid.

Por ello, defiende que "hay que remar todos en la misma dirección en el marco de las competencias de cada uno". El popular insiste en que el Gobierno es el que tiene la competencia sobre alertas y emergencias y acusa a Sánchez de atacar a Madrid, aunque defiende que hay que "remar todos en la misma dirección".

Moción de censura

Casado también se ha pronunciado sobre la moción que Vox va a presentar en el Congreso, "ahora mismo solo sirve para reforzar al Gobierno", dice. Aunque considera que las mociones de censura son constructivas porque "no son para quitar gobiernos, son para nombrarlos" y recuerda que "si Sánchez está en el Gobierno es porque hubo una apelación de voto a Vox que hizo dividir el voto de centro-derecha". "Lo que yo no quiero es reforzar a Sánchez, y una moción de censura que va a aglutinar a su gobierno Frankenstein es un refuerzo al Gobierno", añade.

"Sánchez no me ha vuelto a llamar"

Sobre su relación con Sánchez, el líder popular, confirma que no le ha vuelto a llamar desde que el Gobierno filtró el whatsapp que le envió al presidente sobre el CGPJ. Y a raíz de la operación Kitchen, mantiene que tampoco ha tenido comunicación con el exministro Jorge Fernández Díaz.

