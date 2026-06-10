La cara B de los buenos datos del paro en Estados Unidos: "Los mercados han empezado a mostrar temor a la inflación"

La tasa de desempleo en Estados Unidos se mantuvo sin cambios en el 4,3% en mayo, cuando se crearon 172.000 puestos de trabajo, por encima de los pronósticos de los expertos, que estimaban una creación de unos 85.000 empleos, según publicó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

En total, el número de desempleados en mayo se situó en unos 7,3 millones, una caída con respecto a los 7,4 millones registrados en el mes anterior.

La cara B de los buenos datos del paro en Estados Unidos

José Carlos Díez analiza en 'El Faro Económico' de Más de uno estos datos, que considera una "buena noticia" y que indica que los empresarios "ya han asumido la incertidumbre de la era Trump como la nueva normalidad", motivo por el cual "han reanudado su ciclo de inversión".

Sin embargo, explica que "la mala noticia" es que la tasa de paro sigue próxima al pleno empleo y eso permite que la subida de aranceles y la depreciación del dólar del último año, así como el repunte del petróleo desde marzo presione sobre los precios: "Los mercados han empezado a mostrar temor a la inflación".

"Los empresarios europeos no están tan optimistas"

Díez opina que "la inflación es para los que se la merecen" y asegura que "ojalá Europa fuera una economía dinámica, con menos burocracia y menos desempleo" y así "tuviéramos que preocuparnos de tensiones inflacionistas": "Los empresarios europeos no están tan optimistas"