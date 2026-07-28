Sumar quita hierro al retraso del decreto de vivienda: "Hacen falta acuerdos serios, será la primera medida que traigamos en septiembre"

El Gobierno se ha visto obligado a posponer el decreto de vivienda, con la prórroga de los alquileres entre otras medidas, ante la falta de apoyos que iba a suponer un rechazo en el Congreso de los Diputados. No obstante, Sumar resta importancia y lo achaca al tiempo que han pedido las fuerzas políticas para aportar medidas.

Así lo ha asegurado en Más de uno la portavoz de Sumar en el Congreso y co-coordinadora del partido, Verónica Martínez Barbero, que considera que "negociar nunca es fracasar" e insiste en que los grupos han pedido "tiempo para negociar" y cabe actuar con responsabilidad. "La crisis de vivienda es algo demasiado grave como para convertirlo en una competición", ha dicho, a lo que ha añadido que hacen falta "acuerdos serios".

"Será la primera medida que traigamos en septiembre", ha señalado Martínez Barbero, que sostiene que "no hay escollos" por parte de otros partidos, sino que todos quieren "poner medidas sobre la mesa" y recuerda cuando el PSOE impidió llevar la prórroga de alquileres al BOE: "Aquella vez lo pretendió impedir el PSOE. Ahora hemos alcanzado un acuerdo con el PSOE con esta y otras medidas para evitar el alza continua de precios de vivienda. Todos han dicho 'oye, yo quiero aportar'".

Verónica Martínez Barbero también ha criticado la actitud de PP y Vox, subraya que "no hay varita mágica" en materia de vivienda y enumera las medidas "imprescindibles" a su juicio para este futuro decreto: "Las imprescindibles son la prórroga de los alquileres, limitar el alquiler de temporada o de habitaciones, establecer medidas fiscales para no promover el alquiler de temporada y nos gustaría volver a hablar del escudo antidesahucios. Analizaremos todas las demás".

"Igual que hemos alcanzado con el PSOE, tengo claro que alcanzaremos un acuerdo con otras fuerzas políticas. Será un real decreto que estará en vigor el día que lo aprobemos", zanja sobre el tema la portavoz de Sumar.

La prestación para afectados por los incendios

Sobre los incendios, Verónica Martínez Barbero destaca la prestación extraordinaria gestionada por el SEPE que entrará en vigor este miércoles, pero con carácter retroactivo desde el pasado 23 de julio: "Es una novedad, la creación de una prestación extraordinaria gestionada por el SEPE para personas que no pueden entrar a su vivienda, necesitan hacer trámites derivados de la emergencia, atender cuidados... Es una prestación esencial, el cambio climático hace que se produzcan más incendios con más virulencia y se extiendan hasta zonas donde no nos imaginábamos hace años. Es una medida trascendental para la gente trabajadora".

Por último, la co-coordinadora de Sumar admite que les ha "compensado" formar parte del Gobierno de coalición "porque le ha compensado a la gente": "Sobre las encuestas, nos preocupa la de las preocupaciones de la ciudadanía. Estar en este Gobierno nos ha compensado porque le ha compensado a la gente. Me quedo con una norma, la ley de dependencia, va a constituir una reformulación íntegra de este pilar del Estado. Estamos gobernando para la gente".