Rafa Latorre, sobre los resultados de Vox en Aragón: "El PP tiene un desafío, pero el PSOE tiene un problema"

Vamos a analizar las elecciones de Aragón. ¿Tiene el PP un problema? Más bien el PP tiene un desafío, el que tiene un problema es el PSOE. Porque el PP, sí, va a tener que negociar con un Vox fortalecido y embravecido, no sabe cómo contener su crecida y va a tener que definir los términos de una relación muy conflictiva.

Pero el PP va a gobernar dos comunidades que hasta ahora le era bastante reacias. El PSOE en cambio, y este es el verdadero problema, ha obtenido de forma consecutiva el peor resultado de su historia en Extremadura y el peor resultado de su historia en Aragón. Lo hace además, no por la pujanza de una fuerza a su izquierda que le roba su espacio electoral sino por un ensanchamiento tal de la derecha que acumula en ambas autonomías más del 50% del voto. Casi el 60, en el caso de Extremadura.

Lo más asombroso del caso es que Pedro Sánchez ni siquiera se da por concernido después de haber obtenido estos resultados en lo que él tiene una responsabilidad ineludible. Todavía no ha dicho una sola palabra de la debacle socialista en Extremadura y no parece que quiera explayarse sobre la catástrofe aragonesa.

Ha dejado que sea Montserrat Minguez, que usted no la conoce, pero es portavoz nacional del partido la que ha hecho una evaluación. Ya me disculparán pero el análisis ha sido una colección de marcianadas.

Bueno, no sé si quien ha convertido a Guizmo en un Gremlin es el PP pero su multiplicación coincide exactamente con el ascenso al poder de Pedro Sánchez y ha llegado un punto en que el PP ya apenas se resiente electoralmente del éxito de Vox. No crece, es verdad, pero mantiene una hegemonía indisputada mientras que el PSOE pierde exactamente casi el mismo número de escaños lo que gana Vox.

El PP desde luego que tiene un desafío. Porque se va a seguir asociando con una fuerza populista, cada vez más antiliberal, que lo que pretende es sustituirle y que impugna buena parte de las políticas que caracterizan al PP. Pero quien tiene un problema es el PSOE que cada elección de un tiempo a esta parte lo coloca más cerca de Vox que del PP.

Pedro Sánchez no dice que le parece lo ocurrido pero ya se puede intuir cuál es su pretensión. Que Pilar Alegría se quede en su puesto como secretaria general de los socialistas aragoneses para controlar la federación. Dilapida el poder real para poder conservar el poder orgánico, que es un signo claro de la decadencia de las organizaciones.

Escuchen como la portavoz de los socialistas pretenden convencer de que el futuro de Aragón es Pilar Alegría.

Es verdad, hay que utilizar los términos con cuidado. No es lo mismo un desafío que un problema. Por duro que sea el desafío, pero la diferencia entre ambos términos es que uno se aborda desde la posibilidad de gobernar y la otra desde el peor resultado de tu historia.

Lo cierto es que España se va a acompasando a la ola impugnadora que está arrasando en toda Europa. Fuerzas populistas, extremistas, que crecen mientras los partidos del sistema caen. Pero el PP todavía tiene una hegemonía indisputada en la derecha mientras que la izquierda no tiene suelo.

Hoy se le iba a exigir a Alberto Núñez Feijóo que mencionara sin ambages, ni rodeos ni perífrasis ni eufemismos a Vox, que es al partido al que le pide sus votos para gobernar Extremadura, Aragón y mañana probablemente Castilla y León. El desafío que tiene hoy Feijóo es establecer cuáles son los límites de un acuerdo con una fuerza cada vez más antiliberal que no aspira a complementarle sino a sustituirle y que terminó rompiendo todos los acuerdos autonómicos que mantenía con el PP. Feijóo ha hablado ante la cúpula de su partido, a la Junta Directiva Nacional y se ha dirigido directamente a Vox para que no bloquee los gobiernos regionales

Y Vox ahora quiere entrar en los gobiernos, se salió de todos los gobiernos autonómicos y ahora quiere regresar. Con más fuerza porque en las dos autonomías que han celebrado elecciones desde su marcha Vox ha duplicado sus escaños.

Qué es lo que van a exigir al PP. Hoy ha sido el propio Santiago Abascal el que ha respondido. No parece que se lo quiera poner fácil a los populares. No parece.

De manera que este es el desafío, integrar a una fuerza antiinmigración, que se ha lanzado a la conquista de los cinturones obreros y del campo con un discurso puramente antiliberal. Pero el problema lo tiene el PSOE…. que hoy está más cerca de Vox que del PP y que en cada elección que se celebra se queda más lejos de los gobierno. Y eso que a su izquierda va quedando un solar. Cómo será de dramático que hasta se ha postulado Gabriel Rufián.

Se desconvoca la huelga de maquinistas

Y a la sexta, la huelga ha quedado desconvocada. Los sindicatos mayoritarios de maquinistas han tomado la decisión después arrancar un compromiso a Transportes en la sexta reunión para evitar los paros: el de aumentar un 50% la partida dedicada al mantenimiento de las redes de Adif.

De manera que se descuelgan de la huelga Semaf, Comisiones Obreras y Ugt. Se mantiene en la lucha la CGT, que dice que cejará en la protesta hasta el miércoles. Desde esta misma tarde debería ir normalizándose el tráfico ferroviario que durante todo el día ha sufrido severos trastornos.