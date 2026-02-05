Rafa Latorre, sobre los efectos de la borrasca Leonardo: "Nuevos desalojos en varias localidades y más de 4000 evacuados"

La sierra de Grazalema es uno de los lugares donde más llueve de España. Hay razones geográficas y geológicas que lo explican. En la Sierra de Grazalema los vientos húmedos del Atlántico chocan con las montañas y provocan muchas precipitaciones.

Pero no de esta gravedad. Las lluvias han dejado acumulaciones de 656 litros por metro cuadrado en las últimas 36 horas. Y sus vecinos han abandona toda esperanza de achicar agua, han cogido lo necesario, han hecho caso a las autoridades y han partido hacia un refugio.

Ya sea una casa familiar o los lugares dispuestos en la próxima ciudad de Ronda en la vecina Málaga para acoger a quienes no tienen otra opción. Se han puesto camas en en el polideportivo de El Fuerte y en el Centro de Mayores para poder prestar refugio a quien no tiene otra alternativa.

El paso de la borrasca Leonardo ha provocado nuevos desalojos en varias localidades de Cádiz, Granada, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla. Estamos ya hablando de más de 4mil evacuados.

Ayer ya les venías informando de que se empezaban a registrar temblores de tierra debido a que el suelo ya no puede absorber más agua y eso provoca los llamados hidrosismos. Son movimientos de tierra provocados por las aguas subterráneos.

Claro, háganse cargo de cuál es la orografía de la Sierra de Grazalema y es fácil entender que lo más prudente es evacuar a toda la población. No ya por las inundaciones sino por los deslizamientos de tierra. Los barrancos de la sierra de Grazalema convertidos en cataratas se ha convertido en una de las imágenes más representativas del paso de la borrasca Leonardo.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) sigue desplegada en la zona, trabajando en la presa del Fresnillo, que abastece al municipio, cuyo volumen de agua preocupa a las autoridades.

Los estragos de la borrasca Leonardo en el resto de Andalucía

En Córdoba, los caudales de los ríos Guadalquivir y Genil continúan en ascenso y se ha producido el desalojo preventivo de 20 viviendas en la urbanización Fontanar de Quintos, en las calles La Tórtola y La Perdiz, como consecuencia de la crecida del cauce fluvial.

El Guadalquivir ha superado los cuatro metros de altura este jueves a su paso por Córdoba capital dejando imágenes impactantes e inusuales en la zona con más tránsito de turistas de toda la ciudad. El caudal sigue creciendo, de forma que ya roza los ojos del Puente Romano

El balance global de la emergencia ofrecido por el consejero sitúa ya en más de 4,000 los desalojados en toda la comunidad y eleva a más de 7.400 las incidencias gestionadas.

"La situación es de una complejidad máxima; tenemos 17 municipios aislados e innumerables carreteras cortadas, incluido el propio acceso a Grazalema", ha detallado Sanz. Además, ha advertido del peligro aguas abajo: el agua acumulada en la sierra está llegando a pantanos como el de Bornos, lo que ha obligado a desalojar ya a más de 1.000 personas en Jerez ante la crecida inminente del río Guadalete.

El comité asesor del Plan de Emergencias por Riesgo de Inundaciones en Andalucía ha vuelto a reunirse en la tarde de este jueves a las 18.30 horas.